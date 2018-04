Dialog Semiconductor: Wie schlimm wird es?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Mit dem jüngsten Kursrutsch ist die Aktie von Dialog Semiconductor aufdas tiefste Kursniveau seit dem Frühjahr 2014 zurückgefallen. DieInterpretation dieser Kursentwicklung fällt eindeutig aus. Dass DialogSemiconductor in diesem Jahr den Umsatz noch einmal steigern will,findet an der Börse kein Gehör mehr. Längst geht es nur noch darum, wiestark das Unternehmen durch die Chip-Eigenproduktion des GroßkundenApple getroffen wird.Lampe-Analyst Karsten Iltgen, der im letzten Jahr als Erster auf diedrohende Gefahr hingewiesen hat, geht in seiner jüngsten Analyse davonaus, dass die Erlöse schon in diesem Jahr leiden. Infolgedessen hat erdas Kursziel für Dialog Semiconductor Ende März von 26 auf 22 Euroreduziert und das „Halten“-Votum bekräftigt. Auch die DZ Bank wird immerpessimistischer und hat das Kursziel auf nur noch 20,50 Eurozusammengestrichen. Indes: die Aktie notiert bereits darunter. Darauskönnte man ableiten, dass die Analysten das Apple-Risiko inzwischen alsausreichend eingepreist sehen.Immerhin sieht die Konsensschätzung das KGV für dieses Jahr nur noch bei7,1. Wir würden vor dieser Interpretation warnen, denn die Aktie isterst kürzlich mit einer Bodenbildung gescheitert. Daraus resultiert nunein mächtiger Widerstand knapp über 22 Euro, zudem wurde derAbwärtstrend bestätigt. Aus unserer Sicht sollte zunächst eine neueBodenbildung abgewartet werden, die möglicherweise bei 18 Eurostattfinden könnte. Risikofreudige Investoren können an dieser Markeallenfalls auf eine kurzfristige Gegenbewegung setzen. Ein wirklichbullishes Einstiegssignal wäre aber erst mit einem Anstieg über 22 Euroverbunden.