Dialog Semiconductor: Weiter auf Talfahrt!

Nachdem die Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) am 15.10.20 unter unsere nachgezogene StopMarke bei 38,95 Euro rutschte und somit unseren Trade (Einstieg 37 Euro) mit Gewinn glattstellte, gibt der Kurs weiterhin täglich nach. Auch gestern bildete sich eine rote Kerze aus, der Kurs schloss erneut auf Tagestief bei 36,82 Euro. Diese Tendenz setzt sich auch am heutigen Dienstag fort! Dialog startete tiefer bei 36,55 in den Handel und notiert zur Stunde leicht fester bei 36,74 Euro. Aktuell sind noch keine klaren Tendenzen einer Umkehr erkennbar, weshalb wir hier nicht ins fallende Messer greifen würden.





Dialog Semiconductor Tageschart

