Dialog Semiconductor (Weekly) - Die volle Breitseite

Für die Aktie von Dialog Semiconductor kommt es derzeit knüppeldick. Nach dem Abschluss

eines großen Doppeltopps musste der Titel nun eine weitere wichtige Haltezone preisgeben.

Gemeint sind die alten Ausbruchsmarken in Form der Hochpunkte der Jahre 2011 und 2012

bei 19,85/18,84 EUR, die mit dem Tief vom August 2014 (19,38 EUR) erfolgreich zurückgetestet

wurden. Per Saldo musste das Papier zuletzt also den nächsten Nackenschlag hinnehmen,

so dass sich das derzeitige Chartbild derzeit mehr als angeschlagen präsentiert. Dennoch

gibt es aktuell einen Hoffnungsschimmer. So notieren sowohl die Relative Stärke nach

Levy als auch der MACD auf historisch niedrigen Niveaus. Auf diesen extrem niedrigen

Levels zeigen die beiden angeführten Indikatoren zudem Ansätze einer divergenten Entwicklung,

indem das jüngste Verlaufstief (17,90 EUR) (bisher) nicht mehr durch entsprechende

Indikatorenpendants bestätigt wird. Um aber wieder Gedanken an einen antizyklischen

Longtrade verschwenden zu können, bedarf es unbedingt einer Rückeroberung der o. g.

Barrieren bei 18,84/19,85 EUR.





















Dialog Semiconductor (Weekly)











































