Dialog Semiconductor: Viel Lärm um nichts?

Die Aktie von Dialog Semiconductor hat letztlich von den Quartalszahlenprofitiert, auch wenn der Ausblick eine kleine Enttäuschung darstellte.Nach wie vor liegt der Fokus von Anlegern und Analysten auf dem kurz-und mittelfristigen Geschäft mit Apple. Das Unternehmen übt sich inZuversicht. Das Auftaktquartal von Dialog Semiconductor ist gelungen,mit einem Umsatzzuwachs von 12 Prozent auf 271 Mio. US-Dollar lag dasUnternehmen solide im Rahmen der Planungen.Überzeugend ausgefallen ist die Entwicklung der Profitabilität mit einemAnstieg der Bruttomarge von 70 Basispunkten auf 45,3 Prozent und einembereinigten Gewinnsprung um 59 Prozent auf 34,4 Mio. US-Dollar. Einekleine Enttäuschung stellte der Ausblick auf das zweite Quartal dar, fürdas Dialog Semiconductor eine Umsatzrange von 235 bis 265 Mio. US-Dollarausgegeben hat. Analysten hatten sich in der Tendenz mehr erhofft. Dasist aber nur ein kleiner Schönheitsfehler. Denn das zweite Halbjahr mitder Einführung des iPhone 8 wird viel wichtiger, und diesbezüglich gibtsich das Unternehmen optimistisch. Auch mittel- und langfristig gehe dasManagement von einer Fortführung der Geschäfte mit Apple aus, wie die DZBank in einer aktuellen Studie betont hat.Die Analysten haben ihr Kursziel daher von 45 auf 49 Euro angehoben.Damit scheint sich der Pulverdampf zu verziehen, nachdem Bankhaus Lampeim April in einer Studie geunkt hatte, Apple werde ab 2019 Produkte vonDialog Semiconductor sukzessive durch Eigenentwicklung ersetzen unddamit einen Absturz der Aktie eingeleitet hatte. Obwohl das Risiko durchdie Bemühungen der Amerikaner, die Wertschöpfungstiefe wieder zuerhöhen, durchaus gestiegen ist, muss sich erst noch zeigen, ob dasjahrelange Know-how von Dialog Semiconductor wirklich so schnellaufgeholt werden kann. Die Aktie von Dialog Semiconductor bewegt sichdaher auf einem stabilen Erholungskurs, nach dem Ausverkauf im Aprilscheint sie auf dem reduzierten Niveau nach unten immer noch gutabgesichert, die Chancen überwiegen die Risiken.