Dialog Semiconductor: In der Sackgasse

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor versucht mit einer Übernahme in die Offensive zukommen, doch sowohl das Echo der Analysten als auch die Marktreaktionist sehr verhalten. Steckt der Halbleiterhersteller in der Sackgasse? Am19. Juni hat Dialog Semiconductor die Absicht bekannt gegeben, dasUS-Unternehmen Synaptics zu übernehmen, das sowohl Touchscreens als auchFingerabdrucksensoren herstellt.Seit langem versucht der Halbleiterhersteller die Abhängigkeit von Applezu reduzieren, das würde damit gelingen. Aber der Preis könnte sehr hochausfallen. Einem Bericht von CNBC zufolge ist Dialog Semiconductorbereits im März mit einer Offerte in Höhe von 59 US-Dollar je Aktie imBoard von Synaptics abgeblitzt. Zum Vergleich: Nach Bekanntgabe desAngebots ist die Aktie von Synaptics bereits um 20 Prozent gestiegen aufjetzt rund 51 US-Dollar.Die Börse scheint also nicht so recht an eine erfolgreiche Übernahme zuglauben. Und das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn schon zu 59US-Dollar müsste Dialog Semiconductor rund 2 Mrd. US-Dollar für dieAktien bezahlen – bei einer eigenen Marktkapitalisierung von nur nochca. 1 Mrd. Euro. Bloomberg hat ausgerechnet, dass die Verschuldung vonDialog Semiconductor im Rahmen eines solchen Deals (wohlgemerkt: in dermutmaßlich abgelehnten Angebotshöhe) auf das mehr als Vierfache desEBITDAs von 2019 steigen würde – das wäre deutlich mehr als in derBranche üblich. Und das für ein Asset, das aus Sicht von KeplerCheuvreux nicht das attraktivste Ziel darstelle. Zumal sich die Aktieselbst auch bereits seit fast drei Jahren im Abwärtstrend befindet.Denn Synaptics hat ebenfalls enttäuscht – u.a., weil dieFingerdrucksensoren aus der neusten iPhone-Generation verbannt wurden.Zwar ist Synaptics nicht so abhängig von Apple und hat im mittleren undunteren Marktsegment noch größere Chancen für Marktanteilsgewinne, wieein großer Wurf für Dialog Semiconductor sieht das aber nicht aus. Nichtvon ungefähr ist die Aktie des Halbleiterherstellers danach auf einneues Mehrjahrestief gefallen. Hauck & Aufhäuser sieht auf dem jetzigenNiveau einer aktuellen Studie zufolge das Apple-Risiko zumindestvollständig eingepreist. In Jubelstürme brechen die Analysten aber auchnicht aus, das Aufwärtspotenzial sei begrenzt, da ein positiver Newsflownicht in Aussicht sei. Damit bleibt die Aktie von Dialog Semiconductorim Moment kurzfristigen Spekulanten vorbehalten, die auf eine kräftigeGegenbewegung setzen wollen.