Dialog Semiconductor – Renditechance von 12 Prozent

Dialog Semiconductor vermeldete gute Zahlen für das erste Quartal, der Aktienkurs scheint sich jedoch für keine Richtung entscheiden zu können. Im April war die hohe Abhängigkeit von Apple Gegenstand eines Analystenberichts, der den Aktienkurs April einbrechen ließ. Zwar konnte der Kurs im Anschluss wieder zulegen, geriet zuletzt aber wieder unter Druck. Anleger können dennoch mit Aktienanleihen und guten Renditechancen profitieren, wir schauen uns die Aktienanleihe mit der WKNaus unserer-Liste genauer an.

Der Umsatz des Chipherstellers konnte um satte zwölf Prozent auf 271 Millionen Dollar gesteigert werden, wobei für das zweite Quartal ähnliche Erlöse erwartet werden. Aufgrund der Berücksichtigung einer Ausgleichszahlung aus dem Jahr 2016 für eine gescheiterte Übernahme brach der Gewinn allerdings auf 23,1 Millionen Dollar ein, bereinigt lag das Betriebsergebnis bei 43,2 Millionen Dollar. Chef CEO Jalal Bagherli dürfte allerdings bereits auf die zweite Jahreshälfte schielen, bringt Hauptkunde Apple doch hier seine neuen Smartphones auf dem Markt.

Ein Bericht des Bankhaus Lampe ließ den Kurs der Aktie im April jedoch erst einmal einbrechen. Gegenstand des Berichts war die hohe Abhängigkeit von Apple und die Möglichkeit, dass Apple zukünftig seine Chips selbst produzieren wolle. Dies wäre natürlich fatal für Dialog. Dennoch konnten die guten Quartalszahlen und die Ankündigung, dass sich mit Unis Technology ein neuer chinesischer Großinvestor an Bord befindet, den Aktienkurs wieder beflügeln. Dass dieser zuletzt erneut unter Druck geriet, dürfte hauptsächlich an der Ankündigung von Apple liegen, den Verkaufsstart des neuen IPhone nach hinten zu verschieben.

Nicht verpassen, unsere Finanzmarktrunde. Mittwoch, 07.06, 18:00 Uhr. Hier gehts zur Anmeldung…

Maximale Renditechance von 12,82 Prozent

Anleger können von einer weiteren Seitwärtsentwicklung des Aktienkurses mit der Aktienanleihe WKN PR5PXV profitieren. Der Basispreis der Anleihe liegt bei 40 Euro und damit etwas unter dem aktuellen Kurs der Aktie. Dieser sollte bei Laufzeitende im März 2018 nicht unterschritten sein um die maximale Rendite von 12,82 Prozent zu erreichen, was einer maximalen jährlichen Rendite von 16,84 Prozent per anno entspricht. 25,00 Aktien von Dialog Semiconductor werden geliefert, wenn der Aktienkurs am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis notiert, welche in diesem Fall zusammen nicht mehr den Nennwert der Anleihe erreichen. In jedem Fall erhält der Anleger am Laufzeitende den Kupon in Höhe 13 Prozent.

In unserer ISIN-Liste finden Sie weitere Anlageideen auf Dialog Semiconductor, zum Beispiel einen Discount Call mit der WKN PB9QFQ oder einen Inliner mit der WKN HU97Q2 (Barriere 30 Euro – 52 Euro).