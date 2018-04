Dialog Semiconductor: Reif für die Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Erwartungsgemäß ist der Rebound der Aktie von Dialog Semiconductor rechtschwach ausgefallen, zu schwer wiegen aktuell die Sorgen um dasApple-Geschäft. Doch ist deswegen auch das Thema einer Übernahme vomTisch? Im Moment weist der Analystenkonsens für Dialog Semiconductornoch ein leichtes Wachstum für 2019 und einen fast stabilen Gewinn aus.Auf der Basis errechnet sich ein KGV von 7,4. Sollte es Apple gelingen,die eigene Chipproduktion plangemäß hochzufahren, dürften dieseSchätzungen Makulatur sein.Dennoch sind die Zahlen interessant. Denn selbst wenn der Gewinn vonDialog Semiconductor wegen eines deutlich niedrigeren Apple-Geschäfts umdie Hälfte einbricht, wäre das Papier mit einem KGV von 15 nichtunbedingt teuer, falls es dem Management dann gelingt, neueWachstumstreiber zu identifizieren. Dementsprechend scheint das aktuelleKursniveau, das sich wieder nah am Mehrjahrestief bewegt, fürSchnäppchenjäger langsam interessant. Im letzten Dezember hatte TsinghuaUniversity aus China den ersten großen Kursrutsch bereits genutzt, umden Anteil auf mehr als 9 Prozent auszubauen – zu deutlich höheren Kursen.Deren Halbleiteraktivitäten unter dem Dach der Tsinghua Unigroup werdenmassiv ausgebaut, erst kürzlich hat das Unternehmen einInvestitionsbudget von 60 Mrd. US-Dollar für die nächsten fünf Jahreverkündet. Dialog Semiconductor mit einer aktuellen Marktkapitalisierungvon 1,44 Mrd. Euro könnte quasi aus der Portokasse bezahlt werden.Möglicherweise warten die Chinesen aber noch ab, ob weitere schlechteNachrichten zum Apple-Geschäft den Kurs weiter drücken. Aber dieAnteilsaufstockung im letzten Jahr dokumentiert in jedem Fall Interesse.Risikobereite Anleger können mit Käufen an schwachen Tagen auf diesesSzenario spekulieren, müssen aber eventuell einige Geduld mitbringen.