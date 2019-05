Dialog Semiconductor: Das Prinzip Hoffnung

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Der Hersteller Dialog Semiconductor ist in das neue Geschäftsjahr, wiebereits bekannt, eher verhalten gestartet. Dafür gab es am Donnerstagbei der Bekanntgabe der endgültigen Zahlen einen recht optimistischenAusblick sowohl auf das zweite Quartal als auch den Verlauf des weiterenJahres.Der Zahlenkranz, den Dialog Semiconductor gestern präsentierte, war nachder Vorlage der vorläufigen Daten Ende April bereits weitestgehendbekannt und eingepreist worden. Deshalb an dieser Stelle nur ingebotener Kürze: Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11 %auf 295 Millionen Dollar. Damit schnitt das Unternehmen hauchdünn besserab als erwartet.Beim operativen Gewinn auf der EBIT-Ebene konnte mit einem Ergebnis von25 Millionen Dollar trotz des Rückgangs um 23 % zum Vorjahr dieMarktprognose (22 Millionen Dollar) deutlich geschlagen werden. Umsointeressanter war es für die Anleger, was der Halbleiterproduzent fürdas angelaufene zweite Quartal erwartet. Hier gab sich das Unternehmenrecht zuversichtlich. So soll der Umsatz zwischen 293 bis 333 MillionenDollar betragen. Das gerechnet ohne einmalige Lizenzzahlungen von Apple,die aus dem Verkauf des Geschäfts mit Stromsteuerung-Chips stammen.Für die Bruttomarge stellt Dialog eine weitere Steigerung in Aussicht.Im ersten Quartal war diese um drei Prozentpunkte auf 49,3 %angestiegen. Auch für das Gesamtjahr zeigt sich Dialog optimistisch.Zwar blieb man konkrete Zahlen schuldig. Doch sollen sowohl Umsatz alsauch Bruttomarge insgesamt positiv ausfallen. Beim bereinigten Umsatzrechnet man zwar mit einem Rückgang im einstelligenProzentpunktebereich. Doch das ist aus der weitestgehenden Abtrennungdes Zuliefergeschäftes mit Stromsteuerchips an Apple erklärbar und wäreangesichts der Rückgänge im ersten Quartal ein klarer Fortschritt.Einziger Wermutstropfen: Aus dem durchaus positiv aufgenommenenZahlenwerk inklusive Ausblick konnte die Aktie von Dialog Semiconductoram Donnerstag nicht viel machen. Denn auch dieser Wert wurde ein Opferinsbesondere der nachmittäglichen Kursverluste als Reaktion auf dieneuen Spannungen inklusive Androhungen neuen Strafzölle in denHandelsgesprächen zwischen Amerika und China. Damit dürfte auch einewichtige charttechnische Entscheidung vorerst auf die Bank geschobenwerden. Denn die Aktie hatte sich bekanntlich von ihrem Tief bei 12,65Euro Mitte 2018 in einer rasanten Rallye bis auf rund 35 Euro verbessernkönnen.In unserer letzten Besprechung hatten wir darauf verwiesen, dass imBereich zwischen 37 und 40 Euro die wohl wichtigste Widerstandszonewartet, da Dialog damit den Absturz aus 2017 komplett verarbeitet hätte.Dass ein Durchbruch gleich im ersten Anlauf erfolgreich ist, war zwargrundsätzlich kaum zu erwarten. In der aktuellen Börsensituation dürftees allerdings noch etwas schwieriger werden. Das bedeutet zwar nicht,dass jetzt schon zum Rückzug geblasen werden muss.Denn leichte Korrekturen können auf diesem Niveau durchaus ausgesessenwerden. Aber der Wert ist natürlich unter verschärfte Beobachtung zusetzen und die bisher erzielten Performancegewinne sollten auf jedenFall abgesichert werden. In welcher Höhe, hängt natürlich von derindividuellen Risikoneigung ab.