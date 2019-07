Dialog Semiconductor: Positive Überraschung

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Finanztrends Video zu Dialog Semiconductor



mehr >

Nach all den Sorgen rund um den Handelskrieg zwischen den USA und Chinaund angesichts schwacher Erwartungen zur angelaufenen Berichtssaisonsind es ausgerechnet Werte aus dem Halbleiterbereich, die positiveImpulse liefern. Einer davon: Dialog Semiconductor.Der deutsche Chiphersteller konnte mit seinen vorläufigen Zahlen für daszweite Quartal die eigenen Prognosen leicht übertreffen und damitAnalysten und Investoren positiv überraschen. Das Unternehmen setzte imBerichtsquartal 482 Millionen Dollar um, ein Plus von rund 63 % zumVorjahr. Das starke Plus kam auch dadurch zustande, dass einmaligeEinnahmen aus dem Lizenzgeschäft mit Apple verbucht werden konnten.Im April hatte Dialog bekanntlich seine Sparte Stromsteuerchips an denUS-Tech-Giganten verkauft. Auf Basis der unbereinigten Umsätze hatteDIALOG mit einem Ergebnis von 438-478 Millionen Dollar gerechnet.Bereinigt legte der Umsatz allerdings immer noch um robuste 14 % zu. Dasgleiche Bild bot das operative Ergebnis. Insgesamt wurden 216 MillionenDollar nach 26,2 Millionen Dollar im Vorjahr verdient. Bereinigt ergabsich ein Ergebnis von 82 Millionen Dollar, fast doppelt so viel wie imVorjahreszeitraum. Nun wartet der Markt auf die endgültigen Ergebnisse,die Ende Juli kommen sollen. Denn dann muss Dialog auch mit einerweiteren Prognose für das Gesamtjahr herausrücken. Und die dürfteentscheidend dafür sein, ob die Aktie nach ihren jüngsten Rekordkursenweiter haussiert oder erst mal eine Pause einlegen muss. Wir ratenaktuell dazu, investiert zu bleiben.