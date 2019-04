Dialog Semiconductor: Momentum bleibt hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Finanztrends Video zu Dialog Semiconductor



mehr >

Knapp einen Monat ist es nun her, dass die Deutsche Börse AG denHalbleiterspezialisten Dialog Semiconductor als MDAX-Wert nominierte.Seit der offiziellen Aufnahme in den Midcap-Index konnte die Aktieweitere 11 % zulegen und damit den seit Mitte letzten Jahres bestehendenAufwärtstrend fortführen. Doch wie viel Kraft steckt noch in dieserAufwärtsbewegung?Ende März gab es eine Schrecksekunde. Denn nachdem Infineon mit einerGewinnwarnung die gesamte europäische Halbleiterbranche in schlechteStimmung versetzte, musste auch Dialog Semiconductor kurzfristig einenRücksetzer hinnehmen. Doch dieser währte nicht lange und führteletztlich nur dazu, dass der Wert zusammen mit dem Gesamtmarkt ein neues12-Monats-Hoch markieren konnte. Was eindeutig auch auf das Konto dereigenen Wachstumspläne geht.Um es klar zu sagen: Noch befindet sich Dialog Semiconductor in einerUmbruchphase. 2016 entfielen knapp 70 % aller Aufträge aufStrommanagement-Halbleiter für Apple-Produkte wie iPhone und iPad. Dasbrachte bekanntlich im vergangenen Jahr viel Unruhe, da Appleankündigte, zukünftig eigene Chips verwenden zu wollen. Doch das istnichts, was der amerikanische Technologiegigant schnell umsetzen kann.Vielmehr geht es für Dialog Semiconductor darum, in den nächsten zweiJahren dafür zu sorgen, sich zunehmend unabhängiger vom bisherigenGroßkunden zu machen.Wie schon an dieser Stelle berichtet, hatten sich beide Unternehmendarauf verständigt, das Geschäft mit Stromsteuerungschips an Apple zuverkaufen. Dafür wurden Dialog neue Aufträge zugesagt, was dazu führt,dass die Apple-Umsätze in den nächsten beiden Jahren noch zwischen 35-40% des Gesamtumsatzes ausmachen werden. Doch Dialog ist längst dabei,seine anderen Geschäftsbereiche auszubauen bzw. in neue Segmente zuexpandieren. Genügend Liquidität ist durch den Geschäftsverkauf javorhanden. D.h. nicht, dass kurzfristig nicht mit sinkenden Umsätzen undErträgen zu rechnen sein könnte.Doch das ist längst im Aktienkurs eingepreist. Vielmehr schauen dieAnleger auf die mittel- bis langfristigen Perspektiven, wo DialogSemiconductor das neue Wachstum durch Themen wie beispielsweise SmartHome, Internet of Things und LED ankurbeln möchte. In diesemZusammenhang reißen auch Spekulationen nicht ab, dass sich DialogSemiconductor durch Übernahmen verstärken könnte. Schon Anfang Märzhatte der Chipproduzent ein erstes Achtungssignal in dieser Hinsichtgesetzt, nachdem man für 45 Millionen Dollar einen Spezialisten fürstromsparende WiFi-Verbindungen kaufte.Diese Technologie dürfte insbesondere bei Produkten für das ThemaInternet der Dinge zum Einsatz kommen. Fazit: Nachdem die Aktie nun einneues 12-Monats-Hoch markierte, stehen die Chancen nicht schlecht, dassdie Rallye weitergeht. Denn mittlerweile hat man auch eineWiderstandszone im Bereich von 26 Euro hinter sich gelassen und könnteso als nächstes den Bereich zwischen 37 und 40 Euro anpeilen.Hinsichtlich der Bewertung wäre hier sicherlich noch Spielraum. Denn miteinem KGV für die geschätzten Gewinne 2019 von knapp 16 ist die Aktiezwar nicht billig, aber relativ moderat im Gesamtmarkt bewertet. Nachden charttechnischen Fortschritten wären hier aus einem spekulativenAnsatz heraus auch noch weitere Käufe möglich.