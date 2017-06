Dialog Semiconductor: Kräftiger Dämpfer für Pessimisten

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Nach dem Absturz im April und der anschließenden Kurserholung bis MitteMai bröckelte der Kurs von Dialog Semiconductor zuletzt wieder vor sichhin. Intraday drohte gestern der Test einer eminent wichtigenUnterstützung – doch dann kam die fulminante Wende. Eine wichtige Rollehaben dabei aktuelle Analystenkommentare von RBC Capital und derCommerzbank gespielt. Zumindest bis zum dritten Quartal 2018 sehen dieAnalysten Rückenwind aus dem Apple-Geschäft. Sowohl die nächsteiPhone-Generation als auch weitere Produktneuheiten der Amerikanerdürften für Impulse sorgen.Das hat die Pessimisten gestern auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktieschien gerade die in den letzten Wochen ausgebildete wichtigeUnterstützung knapp oberhalb von 40 Euro testen zu wollen, da starteteeine kleine Rally. Damit scheint der Boden bestätigt, die Apple-Sorgendürften bis auf weiteres vom Tisch sein. Dialog Semiconductor steht voreinem starken zweiten Halbjahr, wenn das iPhone 8 pünktlich erscheint.Und eine für Mitte September terminierte Urlaubssperre fürApple-Mitarbeiter untermauert dies. Die Aktie von Dialog Semiconductorkönnte daher durchaus in naher Zukunft das im Mai markierte Zwischenhochwieder in Angriff nehmen.