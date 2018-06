Dialog Semiconductor: Die Horrornachricht

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Zuversicht des Managements für 2018 hat zumindest in einem, fürDialog Semiconductor äußerst wichtigen Punkt, getrogen. Die Unsicherheitbezüglich der weiteren Geschäftsbeziehungen zum Hauptkunden Apple hatnach einer schlechten Nachricht weiter zugenommen. Das Apple in seineniPhones ab dem nächsten Jahr auch selbst entwickelte Chips für dasStrommanagement einsetzen wird, war inzwischen klar.Mit dem jüngsten Update zur Kundennachfrage hat Dialog Semiconductor nunaber eingeräumt, dass schon in diesem Jahr ein Teil des Planbezugssubstituiert wird.Das war ein Schock für die Anleger, der der Aktie einen Tagesverlust von15 Prozent einbrockte. Da Dialog eine negative Auswirkung auf denJahresumsatz von -5 Prozent durch den Minderbezug von Apple erwartet,scheint das zunächst übertrieben. Doch nur auf den ersten Blick.Offenbar verfügt Apple schon jetzt über Alternativen in substanziellemAusmaß und disponiert relativ kurzfristig.Damit könnte Dialog Semiconductor künftig noch stärker unter Druckgeraten. In welchem Umfang noch weitere Teile der Erlöse wegbrechenwerden, ist aktuell völlig unklar. Insofern halten wir den Fall auf einneues Jahrestief, mit dem der Abwärtstrend erneut bestätigt wurde, fürangemessen. Wer, wie von uns zuletzt empfohlen, einen Stop-Loss knappunter der Marke von 18,50 Euro gesetzt hatte, ist übrigens genau amVortag des jüngsten Kursrückschlags ausgestoppt worden. Ein Neueinstiegdrängt sich im Moment nicht richtig auf, zu groß ist die Gefahr fürweitere Rückschläge im Kerngeschäft. Als einzigen Grund für einInvestment sehen wir weiterhin eine Spekulation auf eine Übernahme, dieangesichts des negativen operativen Trends derzeit aber auch mit einerhohen Unsicherheit belastet ist.