Dialog Semiconductor – Genossen machen Hoffnung

Dialog Semiconductor war seit Sommer 2017 wirklich kein Grund zum Vergnügen. Immerhin offenbart ein Blick auf unsere Relative-Stärke-Liste, das Dialog dort nicht unter den Top-Losern zu finden ist. Das war mal anders. Wir empfehlen Ihnen unseren Inliner HX0P8T, dazu auch einen Discounter PP2QP8. Dazu macht die DZ Hoffnung. Man hat den fairen Wert für Dialog Semiconductor nach Zahlen von 30,14 auf 29,18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “Kaufen” belassen. Wir fragen uns bei derartigen Schätzungen ja stets, wie man auf 29,18 Euro exakt kommt. Hat man das Druckerpapier pro Blatt berechnet in der P&L. Aber nun ja.

Der Chipkonzern habe im Schlussquartal 2017 gut abgeschnitten, doch blieben Unsicherheiten in puncto Geschäftsentwicklung mit dem wichtigen Kunden Apple, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer vorliegenden Studie. Dialog habe zwar Aufträge von Apple erhalten, die ab 2019 in neue Produkte verbaut werden könnten, doch ob Dialog weiterhin in nennenswertem Umfang Haupt-PMCIs für die 2019er Smartphones liefern werde, sei offen.