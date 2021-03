Dialog Semiconductor – Ergebnisse für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene vierte Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Q4 2020 Umsatz liegt mit 439 Mio. US$ um 15 % über dem Vorjahr; Steigerung des bereinigten Betriebsergebnisses um 21 % gegenüber dem Vorjahr auf 110,5 Mio. US$.; Umsatz ohne lizensierte PMICs 39 % über dem Vorjahreswert

Finanzielle Highlights des vierten Quartals 2020

Konzernumsatz einschließlich Akquisitionen mit 439 Mio. US$ um 8 % über dem Mittelwert des November-Zielkorridors und 15 % über dem Vergleichsquartal 2019.

Positive Entwicklung im gesamten Produktportfolio mit einem Umsatzwachstum ohne lizenzierte Power-Management-ICs („PMICs“) von 39 % gegenüber dem Vorjahr.

Bruttomarge bei 49,2 % (Q4 2019: 50,0 %). Weitere Verbesserung der bereinigten Bruttomarge um 60 bps gegenüber dem Vorjahr auf 50,8 % (Q4 2019: 50,2 %).

Betriebsergebnis von 69,9 Mio. US$ (Q4 2019: 53,7 Mio. US$), 110,5 Mio. US$ (Q4 2019: 91,3 Mio. US$) auf bereinigter Basis.

Verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,81 US$ (Q4 2019: 0,61 US$), 1,26 US$ (Q4 2019: 1,02 US$) auf bereinigter Basis.

Am 8. Oktober 2020 wurde die zweite Tranche des Aktienrückkaufsprogramms von 2019 für einen Gesamtbetrag von 70,0 Mio. € abgeschlossen. Der Durchschnittspreis je Aktie lag bei 34,37 €.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im vierten Quartal 2020 auf 130,8 Mio. US$ (Q4 2019: 57,4 Mio. US$). Darin war die Vorauszahlung im Zusammenhang mit der Lizenzvereinbarung enthalten.

Im vierten Quartal 2020 erfolgte eine Reorganisation der Konzernstruktur, bei der die Geschäftstätigkeiten von Adesto und Creative Chips in einem neuen Segment unter dem Namen Industrial IoT zusammengeführt wurden.

Nach Quartalsende, am 8. Februar 2021, erzielte Dialog eine Einigung über die Konditionen für eine empfohlene Übernahme (die „Übernahme") des gesamten ausgegebenen und auszugebenden Stammkapitals von Dialog Semiconductor durch Renesas Electronics Corporation („Renesas"). Entsprechend der Übernahmekonditionen haben die Aktionäre von Dialog bei Angebotsvollzug Anspruch auf eine Zahlung von 67,50 € je Dialog-Aktie.

