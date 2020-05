Dialog Semiconductor – Ergebnisse für das am 27. März 2020 abgeschlossene erste Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor plc, ein führender Anbieter in den Bereichen hochintegrierte Power-Management-Systeme, Schnellaufladung von Mobilgeräten, AC/DC-Lösungen mit hoher Leistungsdichte, sowie Wi-Fi und Bluetooth® Low Energy Technologien, gibt heute die Ergebnisse für das am 27. März 2020 abgeschlossene erste Quartal bekannt.

Q1 2020 Umsatz liegt mit 248 Mio. US$ im oberen Bereich des Zielkorridors; bereinigte Bruttomarge bei 50,4% und starke Bilanz

Dr. Jalal Bagherli, CEO von Dialog Semiconductor, kommentierte die Ergebnisse folgendermaßen:

„Der Umsatz für das erste Quartal lag im oberen Bereich des Zielkorridors und bei der bereinigten Bruttomarge haben wir ein Rekordergebnis erzielt. Unsere Produkte zur Unterstützung von mobilem Computing und der Ausstattung von Consumer-Audio-Zubehör und Wearables haben sich sehr gut entwickelt.“

„Unser Fabless-Geschäftsmodell und unsere starke Bilanz geben uns die nötige operative und finanzielle Flexibilität, um im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich zu bestehen. In den vergangenen Wochen galt unsere Hauptsorge der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner. Das Engagement und die Belastbarkeit unserer Mitarbeiter ist ein ermutigendes Signal, denn sie leisten herausragenden Support für Kunden und treiben eine steigende Zahl an Entwicklungsprojekten in verschiedenen Bereichen voran. Wie für die gesamte Branche, ist es auch für uns aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage kurzfristig schwieriger, eine Prognose für die zweite Jahreshälfte abzugeben.“

„Die vor Kurzem angekündigte Übernahme von Adesto erweitert und verstärkt unsere Präsenz im industriellen IoT-Markt mit einer Reihe von Connectivity-Produkten, die für die Automation von Gebäuden und industriellen Prozessen optimiert sind. Damit bauen wir auf die Übernahme von Creative Chips auf, unterstützen unsere Wachstumsstrategie und beschleunigen die Diversifizierung unseres Unternehmens.“

