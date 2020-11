Dialog Semiconductor – Ergebnisse für das am 25. September 2020 abgeschlossene dritte Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor Plc, ein führender Anbieter in den Bereichen hochintegrierte Power-Management-Systeme, Schnellaufladung von Mobilgeräten, AC/DC-Lösungen mit hoher Leistungsdichte, sowie Wi-Fi und Bluetooth® Low Energy Technologien, gibt heute die Ergebnisse für das am 25. September 2020 abgeschlossene dritte Quartal bekannt.



Q3 2020 Umsatz liegt mit 386 Mio. US$ über dem oberen Bereich des im August prognostizierten Zielkorridor; Umsatz ohne lizensierte Haupt-PMICs 24% über dem Vorjahreswert

Dr. Jalal Bagherli, CEO von Dialog Semiconductor, kommentierte die Ergebnisse folgendermaßen:

„Aufgrund positiver Entwicklungen im gesamten Portfolio, insbesondere von PMICs, BLE und CMICs, übertraf der Umsatz im dritten Quartal unsere Prognosen aus dem August. Im Zuge der durch die Pandemie bedingten gesellschaftlichen Veränderungen hat sich die Nachfrage nach unseren Produkten in Kopfhörern, Fitness-Trackern, Digitaluhren, Notebooks und Tablets erhöht. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend im vierten Quartal fortsetzen wird.“

„Während wir weiterhin erfolgreich durch die sich verändernden Lockdown-Beschränkungen navigieren, konzentrieren wir uns auf die Integration von Adesto. Wir freuen uns über die Ausweitung unseres Geschäfts auf den Bereich des industriellen IoT und die langfristigen Wachstumsaussichten von Adesto. Unsere robuste finanzielle Position unterstützt uns bei unserer Wachstumsstrategie, mit der wir unser Produktportfolio erweitern und unsere Technologien in neue Märkte bringen. Diese Investitionen tragen zu einer ausgewogenen Ausrichtung unserer Endmärkte bei und schaffen nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre.“

