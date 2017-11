Dialog Semiconductor: Eine Übertreibung?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Nach dem enttäuschenden Ausblick von Dialog Semiconductor hat die Aktiealle Zuwächse wieder abgegeben, die nach dem Zwischentief in der zweitenOktoberhälfte mühsam erarbeitet worden waren. Haben die Anleger damitvielleicht übertrieben? Die Aktie von Dialog Semiconductor ist zurück inder Seitwärtsrange auf relativ niedrigem Niveau, die seit Anfang Juliausgebildet wurde.Diese spiegelte die Sorge wider, ob das Geschäft mit Apple angesichtsder Produktionsprobleme der Amerikaner in diesem Jahr für ausreichendSchwung sorgen wird. Und in der Tat kämpft Apple mit dem iPhone X,dessen Auslieferungszahlen in 2017 deutlich unter den ursprünglichenErwartungen ausfallen werden. Dennoch brummt das Geschäft desUS-Konzerns, der deshalb einen optimistischen Ausblick gegeben hat.Baader hat deswegen in seiner aktuellen Analyse darauf hingewiesen, dassdie Prognose von Dialog Semiconductor eventuell noch Luft nach oben hat.Das Urteil für den Halbleiterhersteller lautet zwar trotzdem nur „Hold“,angesichts eines Kursziels von 47 Euro aber verbunden mit reichlichErholungspotenzial. Die Einstufungen von Credit Suisse und JPMorgen inden jüngsten Studien fallen zwar etwas positiver aus, skeptischeUntertöne sind aber in beiden ebenfalls vorhanden. Und in der Tat, einSelbstläufer wird es nicht. Zuletzt hat der iPhone-Zulieferer Foxconnmit einer enttäuschenden Gewinnentwicklung im dritten Quartal denPessimismus befeuert.Die aufgekommene Unsicherheit nach der enttäuschenden Umsatzprognosebleibt den Anlegern also erhalten, es gibt aber auch die Möglichkeit füreine positive Überraschung von Dialog Semiconductor imJahresschlussspurt – denn bei Dialog war das dritte Quartal ja gut. Indiesem Fall würde sich der jüngste Kursabsturz sehr wahrscheinlich imNachhinein als deutliche Übertreibung erweisen. Anlegern, die daraufspekulieren wollen, bietet sich aktuell eine gute Einstiegsmöglichkeit.Mit einem Stop-Loss knapp unter der zentralen Unterstützung bei 36 Eurokann man den Schaden begrenzen.