Dialog Semiconductor – Deutsche Bank bleibt gelassen

Die Aktie von Dialog hat sich nach dem Crash im November nahezu halbiert. Derzeit stabilisiert sich die Aktie bei knapp 25 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor von 40 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “Hold” belassen. Ähnlich optimistisch zeigte sich die Commerzbank. Anleger, die auf eine Stabilisierung setzen möchten, schauen sich den Discounteran. Bei einem Discount über 30 Prozent tritt ein Kursverlust des Zertifikats erst ab einem Kurs von rund 17 Euro der Aktie ein. Die p.a. Rendite beträgt 10 Prozent. Als Handwerkszeug eignet sich der Turbo-Bulloder der Turbo-Bear

Das neue Kursziel reflektiere die schwache Nachfrage nach Apples iPhone, schrieb der Deutsche Bank Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem steige das Risiko, dass Apple künftig Chips in Eigenregie herstellen und Dialog damit aus dem Rennen sein könnte. Die Commerzbank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach einer Anteilsaufstockung durch die Tsinghua Group auf “Buy” mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die auf gut 9 Prozent erhöhte Beteiligung der Chinesen an dem Halbleiter-Hersteller erscheine strategisch motiviert, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als nächster leichter Kurstreiber dürfte die Bekanntgabe der solide erwarteten Viertquartalszahlen im Januar fungieren.

Wie die Lage beim DAX aussieht, entnehmen Sie den Charts von Franz-Georg und Chartanalysen Online. Eine Chartanalyse zum DAX finden Sie am Donnerstag im Daily der HSBC.

Euro erreicht Widerstandszone – DAX mit Fehlausbruch

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 21.12.2017:

STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CY9YRM Basispreis 11.750 14.050 Knock-out-Level 11.750 14.050 Laufzeit 28.06.2018 16.03.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM6SC5 CY7BPL Basispreis 2.300 2700 Knock-out-Level 2.300 2700 Laufzeit 30.01.2018 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW2XJR HW202J Basispreis 0,95 1,28 Knock-out-Level 0,95 1,28 Laufzeit 29.03.2018 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Quelle: dpa-afx, eigene Recherche