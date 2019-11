Dialog Semiconductor-Calls mit 103%-Chance bei Kursanstieg auf 49€

Wer vor einem Jahr in die Aktien der im TecDAX-Index (ISIN: DE0007203275) gelisteten Aktie des Anbieters von innovativen Halbleiterlösungen, Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) investiert hat, konnte seinen Kapitaleinsatz verdoppeln. Nachdem sich die sehr schwankungsfreudige Aktie seit dem Jahresbeginn 2019 nach einem massiven Kurseinbruch im Frühjahr von 21 Euro bis zum August auf 40 Euro hinaufgearbeitet hatte, hielt sich der Aktienkurs in den vergangenen Monaten innerhalb einer Bandbreite von 40 bis 45 Euro auf. Vor einigen Tagen konnte die Aktie die Tradingrange nach oben hin verlassen und verzeichnete am 13.11.19 bei 46,52 Euro den höchsten Stand seit zwei Jahren. Allerdings konnte die Aktie dieses Niveau nicht halten. Im frühen Handel des 21.11.19 notierte die Aktie im allgemein schwachen Marktumfeld bei 44,87 Euro.

Wenn es sich bei der aktuellen Schwäche nur um eine kleine Korrektur im Bullenmarkt handelt und die Dialog Semiconductor-Aktie, die in der jüngsten Analyse der Credit Suisse mit einem Kursziel von 58,50 Euro zum Kauf empfohlen wird, dann könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 46 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Dialog Semiconductor-Aktie mit Basispreis bei 46 Euro, Bewertungstag 10.1.20, BV 0,1, ISIN: DE000MC48PG0, wurde beim Aktienkurs von 45,01 Euro mit 0,19 – 0,20 Euro gehandelt.

Kann die Dialog Semiconductor-Aktie in spätestens einem Monat auf 49 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,35 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,0533 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Dialog Semiconductor-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,0533 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM2W0G9, wurde beim Aktienkurs von 45,01 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro taxiert.

Gelingt der Dialog Semiconductor-Aktie der Anstieg auf 49 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,69 Euro (+103 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,047 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Dialog Semiconductor-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,047 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ4Q1D6, wurde beim Aktienkurs von 45,01 Euro mit 0,55 – 0,57 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Dialog Semiconductor-Aktie auf 49 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,89 Euro (+56 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Dialog Semiconductor-Aktien oder von Hebelprodukten auf Dialog Semiconductor-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek