Dialog Semiconductor: Bodenbildung oder sieht das gefährlich aus?

Unser letzter Trade mit Dialog Semiconductor hat leider nicht funktioniert. Der charttechnische Widerstand war doch zu stark und die Aktie prallte nach unten ab. Am 30. Juni gab es ein Tief mit einem Kurs von 36,50 Euro und eine spontane Gegenreaktion, die am 03. Juli noch einmal auf 37,005 Euro nach unten führte. Am Montag und Dienstag bewegt sich der Kurs sehr langsam mit ganz kleinen Ausschlägen nach oben und man könnte der Meinung sein, dass es sich dabei um eine Bodenbildung handelt.



Die Chartindikatoren liegen dabei in einem positiven Bereich und was noch fehlt, sind höhere Umsätze, die den Kurs antreiben könnten. Das Risiko bis auf 35,00 Euro abzusacken ist allerdings noch nicht vom Tisch und man muss jetzt schauen, ob es einen passenden Einstiegskurs gibt. Wo wir den nächsten Einstieg sehen und welches Hebel-Produkt wir wählen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.