Dialog Semiconductor: Auf Rekordkurs?

Halbleiterwerte hatten in den vergangenen Monaten einen schweren Standam Markt. Dies insbesondere durch die massiven Geschäftsstörungen wegendes Handelsstreits zwischen den USA und China. Davon war auch DialogSemiconductor betroffen. Doch hat sich nun die Stimmung wieder deutlichaufgehellt.Das liegt insbesondere an Informationen, dass sich US-Präsident DonaldTrump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping im Vorfeld desG20-Gipfels angeblich auf einen „Burgfrieden“ im Handelskrieg geeinigthaben sollen und jetzt erst einmal weiter verhandelt wird. Aber auchpositive Branchennachrichten liefern Unterstützung. So hatte am Mittwochder amerikanische Halbleiterhersteller Micron Technology bei der Vorlageseiner jüngsten Bilanz ein deutlich optimistischeres Nachfragebildgezeichnet.Das färbte auch auf andere Branchenmitglieder ab, wie eben auch DialogSemiconductor. Was auch im Vorgriff des nächsten großen Termins desdeutsch-britischen Chipherstellers wichtig ist. Denn Ende Julipräsentiert Dialog die Zahlen zum zweiten Quartal. Anfang Mai hatte dasUnternehmen bekanntlich einen recht positiven Ausblick auf denQuartalsverlauf gegeben. Das aktuelle Kursmomentum könnte hier inErwartung überraschend positiver Zahlen noch zunehmen.Bereits jetzt hat Dialog Semiconductor die Zwischenkorrektur aus dem Maifast völlig wieder egalisiert. Damit steht als nächste Herausforderungdas alte Jahreshoch bei 35,16 Euro auf dem Programm. In der jetzigenMarktsituation bzw. Stimmungslage in der Halbleiterbranche dürften dieChancen groß sein, dass Dialog noch vor den Zahlen einen neuenJahreshöchststand markieren kann. Gelänge hier der Ausbruch über dieMarke von 35 Euro, wäre wohl die Marke von 40 Euro das nächste Ziel.Bleiben Sie entsprechend investiert.