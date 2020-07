Dialog Semiconductor: Apple Zulieferer im Höhenrausch - Chartcheck!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Das Tech Unternehmen (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) mit operativem Sitz im britischen Reading und Verwaltungszentrale in Kirchheim unter Teck bereitet seinen Anteilseignern weiterhin viel Grund zur Freunde. Die Aktie konnte aus Sicht der Charttechnik Ende April / Anfang Mai einen "Morning Star" ausbilden (blauer Kreis), eine Kerzenformation, welche ein Umkehrsignal darstellt und als Einstiegsgelegenheit genutzt werden konnte.



In der Folge kletterte die Notierung kontinuierlich nach oben, im Chart lässt sich so eine Aufwärtstrendgerade einzeichnen, welche bis dato immer als Unterstützung fungiert hat. Potentielle Longpositionen würden wir deshalb knapp unter der Trendgeraden mit einem StopLoss absichern und diesen zur Gewinnmaximierung sukzessive nach oben anpassen. Am heutigen Freitag notiert Dialog Semiconductor zur Mittagsstunde bei aktuell 42,06 Euro.

Dialog Semiconductor Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.