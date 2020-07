Dialog Semiconductor: Alarmglocken schrillen!!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Der Apple Zulieferer (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) konnte in den letzten Handelswochen eine beeindruckende Rallye an den Tag legen, wir hatten HIER berichtet! Am gestrigen Handelstag jedoch kam es zum Trendbruch (kleiner blauer Kreis im Chart), da der Kurs zum Börsenende unter die Trendgerade rutschte und am Tagestief bei 41,10 Euro schloss. Offene Longpositionen sollten hier glattgestellt worden sein. Am heutigen Donnerstag gibt die Notierung weiter ab und steht aktuell bei 40,53 Euro. Wir belassen den Wert auf unserer Beobachtungsliste und halten nach neuen Tradingmöglichkeiten Ausschau.





Dialog Semiconductor Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.