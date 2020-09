Dialog Semiconductor Aktie: Die Bullen scheitern erneut!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Stärke zeigen bei der Dialog Semiconductor-Aktie seit Anfang August in erster Linie die Bären. Ihnen ist es gelungen, den nach dem Tief vom 24. Juli bei 36,08 Euro gestarteten Anstieg am 5. August auf einem Hoch bei 44,69 Euro zu beenden. Seitdem befindet sich die Aktie in einem neuen Abwärtstrend.

Er durchbrach in der zweiten Augusthälfte den 50-Tagedurchschnitt. Die Aktie fiel daraufhin bis zum 31. August auf 36,16 Euro zurück. Damit konnte das Tief vom 24. Juli mit Mühe und Not verteidigt werden. Die anschließende Gegenbewegung scheiterte in der Vorwoche jedoch daran, den EMA50 bei 38,80 Euro nachhaltig zu überwinden. Bis zum Freitag ermäßigte sich der Kurs daraufhin wieder auf 35,22 Euro.

Auch wenn der Wochenschlusskurs wieder bei 36,53 Euro ausgebildet werden konnte, ist unverkennbar, dass die Verkäufer dabei sind, die Unterstützung bei 36,08 Euro sturmreif zu schießen. Wird sie in den nächsten Tagen aufgegeben, dürfte sich die Abwärtsbewegung in Richtung auf das Tief vom 29. Mai bei 34,89 Euro ausdehnen. Danach drohen weitere Abgaben in Richtung auf das Tief vom 15. Mai bei 30,34 Euro.

Nur wenn es den Bullen gelingt, den Support bei 36,08 Euro zu behaupten und einen schnellen Wiederanstieg an die 50-Tagelinie bei 38,80 Euro zu vollziehen, kann eine Fortsetzung der Talfahrt gestoppt werden. Jenseits des 50-Tagedurchschnitts sollte versucht werden, bis auf die 40,00-Euro-Marke und das Hoch vom 5. Juni bei 40,10 Euro vorzustoßen.





