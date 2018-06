Dialog Semiconductor-Aktie: Apple macht Druck! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von Analyst Veysel Taze von ODDO BHF:



Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Veysel Taze vom Investmenthaus ODDO BHF in Bezug auf die Aktien des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) nur noch eine neutrale Haltung.



Apple verstärke die Anstrengungen zur Produktion eigener PMIC-Komponenten.



Dies bedeute für Dialog Semiconductor eine geringere Visibilität hinsichtlich der Cash flow-Generierung und weniger Zeit für eine Diversifizierung, so der Analyst Veysel Taze.



Die Analysten von ODDO BHF stufen in ihrer Dialog Semiconductor-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und veranschlagen ein Kursziel von 22,00 EUR.









Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link