Dialog Semiconductor: Im Abseits?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Finanztrends Video zu Dialog Semiconductor



mehr >

Der Chipdesigner und –hersteller Dialog Semiconductor hat eineturbulente Woche hinter sich. Anfangs sah alles danach aus, als wennNeueinschätzungen zum Jahresverlauf den vorherigen Kursverfall stoppenkönnten. So hatte Dialog mitgeteilt, dass man zwar für das erste Quartalmit einem deutlichen Umsatzrückgang rechne. Doch soll sich gerade inChina, wo man seine Chips fertigen lässt, die Lage in der Produktionlangsam wieder normalisieren.Das Problem bleibt hierbei die Profitabilität, die schon imAbschlussquartal 2019 kräftig gelitten hatte. Dennoch hatte der Marktdie optimistischere Einstellung des Unternehmens durchaus positivaufgenommen. Bis zur Wochenmitte. Denn danach ging es wieder in dienegative Richtung, nachdem bekannt wurde, dass der Wert überraschend ausdem MDAX fliegt und dem Kochbox-Lieferanten Hellofresh Platz machen muss.Die Besonderheit bei Dialog Semiconductor: Nicht nur aus dem MDAX fliegtman raus, sondern auch aus dem TecDAX, womit das Unternehmen in keinemder Indices der DAX-Familie mehr vertreten ist. Und das hat wohl einenbesonderen Grund. Denn der Hauptsitz von Dialog Semiconductor liegt inGroßbritannien. Nach den Regularien der Deutschen Börse können zwar auchausländische Werte in DAX-Indices notiert sein, solange sie überwiegendauf Xetra gehandelt werden und ihren juristischen Sitz in einem EU-Staatoder in einem Land der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) haben.Doch mit dem Brexit ist Großbritannien nun weder Mitglied in der EU nochin der EFTA. Fazit: Wenn Dialog von den Monitoren aller Indexfondsverschwindet, könnte auch die Handelsliquidität an der Börse leiden. Unddamit die durchaus mögliche Erholung in der Aktie zusätzlich erschweren.Das gilt es genau zu beobachten. Wer noch investiert ist, sollte zwarauf dem aktuellen Niveau nicht mehr aussteigen, braucht aber wohl mehrGeduld als zuvor vermutet. Neue Käufe verbieten sich aktuell.