Dialog Semiconductor – 11 Prozent clever eintüten

In Sachen Volatilität macht Dialog so schnell keiner was vor. Für clevere Akteure sind Discounter wie die WKN DM9SBF mit 11,5 p.a Prozent Rendite ein tolles Investment. Wer es spekulativ mag, der schaut vor dem Blick auf die Vola auf den Inliner. Das Papier ist so rasant wie die in der WKN implizit enthaltene Typenbezeichnung eines Audi-Modells, sollte und kann aber sportliche Rendite abwerfen. Ergänzen wollen wir unsere Ideen des Tages um einen Inliner () auf Euro-Dollar – mit weitem Abstand nach oben und wenig Puffer nach unten.