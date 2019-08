Dialog, Deutsche Wohnen und die Wallstreet

Die Aktie von Dialog ist das Nonplusultra in den DAX-Familien seit 1.1.19. Ein glatter Verdoppler. Wir raten – unsere Papiere vom 22. April JETZT in die Gewinnmitnahme stellen. Sie haben sich allesamt toll entwickelt und dies soll es für 2019 sein mit Dialog – erstmal. In unserem NEUEN Turbo-Depot haben wir heute eine andere heiße Aktie aufgenommen und spielen sie mit einem sehr spannenden Papier. Dies hat unsere Datenbank ausgespuckt und es könnte den Weg nehmen wie unser Verdreifachen auf Wirecard. Hier geht es zu unserem NEUEN Angebot – unserem Turbo-Depot, das unsere Abonnenten bereits seit einigen Tagen sehen und viele als Add-On buchen. Wir heißen auch alle anderen Neulinge herzlich willkommen. Testen Sie uns wie immer auch monatlich wenn Sie mögen – wir überzeugen mit Leistung und Wissen für Sie. Sie können es hier abonnieren / testen – oder hier in Kombination mit unserem Videonewsletter.

Sehen lassen kann sich aber wie schon erwähnt vor Wochen auch Wallstreet:Online. Und nun kommt eine dicke Heraufstufung der Analysten: Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research ist die wallstreet:online AG nach Vorlage der Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) auf einem guten Weg, um das obere Ende der Guidance zu erreichen. Demnach sei der Umsatz um 16,4 Prozent auf 6,2 Mio. Euro und das EBT um 21,3 Prozent auf 3,3 Mio. Euro gestiegen. Mit beiden Werten liege das Unternehmen über der Schätzung von Warburg. Unter Berücksichtigung der Akquisitionen und der Kapitalerhöhung hebt der Analyst sein Kursziel auf 60,00 Euro (zuvor: 52,00 Euro) an und bestätigt das Rating „Buy“.