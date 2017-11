Dialog, Aixtron und VW – interessante Renditeoptionen

Wer heftige Kursbewegungen erwartet, greift gerne zu Optionsscheinen. Sie haben gegenüber anderen Hebelpapieren wie Knock-outs den Vorteil, dass sie nicht vorzeitig verfallen können. Allerdings sind sie bei einer hohen Volatilitätsbewertung teuer. Eine moderate Abhilfe schaffen Discount-Optionsscheine. Bei diesen Produkten kann kann auch mal die Zeit für sich laufen lassen. Wir schauen uns die Funktionsweise anhand des Discount Callsauf VW an und ziehen Bilanz zur Empfehlung vom 18.9

Weniger Renditechance bei ruhigerem Schlaf im Vergleich zu reinen Optionsscheinen, so könnte man die Papiere umschreiben. Wie unsere Auswahl zeigt, müssen sich die Discount-Calls für steigende Kurse in Sachen Rendite jedoch nicht hinter ihrem großen Bruder verstecken.

Natürlich gibt es wie bei reinen Call-Optionsscheinen immer das Risiko des Totalverlusts, wenn der Basiswert bis zum Laufzeitende deutlich an Wert verliert und unter den Basispreis fällt. Daher sind sie ebenfalls eine spekulative Beimischung, eine tolle Depotergänzung. Der Clou – bei vielen Discount-Scheinen muss der Basiswert nicht steigen, eine Stabilisierung des Kurses reicht dann für die volle Auszahlung.

Optionsscheine können sich dabei direkt am Basiswert orientieren oder an einer Kursspanne. Das Papier PR1Q00 (knapp 19 Prozent Rendite) beispielsweise ist am Bewertungstag im Juni 2018 5 Euro wert, wenn der Kurs der VW Aktie am Stichtag 125 Euro oder mehr beträgt. Notiert der Aktienkurs bei 120 Euro oder darunter ist das Papier wertlos. Der Korridor liegt hier also zwischen 120 (Basispreis) und 125 (Cap). Aktuell bietet das Papier eine Renditechance von knapp 20 Prozent. Um diese zu erreichen genügt es bereits, dass sich die VW Aktie seitwärts bewegt, der Kurs könnte sogar noch um 9 Prozent fallen bis zum Bewertungstag. Unserer Meinung nach ein attraktives Papier.

Weitere aktuelle Discount-Optionsscheine finden Sie in unserer Produktauswahl, zum Beispiel DGR62X (plus 22 Prozent) auf den DAX, PR1M6Z (minus 26Prozent) auf Dialog, PR6NB2auf Apple oder DM5T00 (plus 5 Prozent) auf Aixtron.

Dienstag, 21.11, 18:00 Uhr: Titel, Tore Trading – Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 22.11, 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde –Anmeldung hier