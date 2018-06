Dialog mit 50 Prozent Potenzial

Den JP Morgan Chase Lauf in Frankfurt haben wir einst für Ayondo per Webinar live begleitet. Für 2019 ist die Erwartung des Teams, dass das jüngste Teammitglied mindestens unter die Top 10 läuft, wir werden ein Team auf die Beine stellen. Doch schauen wir solange mal, was JP zu Dialog sagt. Gutes – denn mehr als 50 Prozent Kursziel ruft man aus. Die US-Bank hat Dialog Semiconductor nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Kauf des US-Konzerns Synaptics auf “Neutral” mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Neutral? 23 Euro sind wohl eher “kaufen” und passen zum Discount-Call (PP9CEX), zur Aktienanleihe (CA08DE) und zum Turbo-Bull (HX2AA0) von uns. Ein Zusammenschluss sei unter Synergie-Aspekten sinnvoll, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund anhaltender Sorgen wegen der Umsätze mit Apple sei aber fraglich, ob Dialog in der Lage sei, das offenbar bereits abgelehnte Angebot zu 59 Dollar je Aktie deutlich aufzustocken.

Dialog ist im TecDAX wie immer bei den volatisten Aktien. Schauen wir mal, wer im DAX so vorne ist..

ISRA Vision rückt etwas näher an Wirecard – Commerzbank mit Sprung

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. RSL DIX WIRECARD AG 144 1,41 1,37 50,01 ISRA VISION O.N. 49,6 6,55 1,28 37,7 JENOPTIK AG O.N. 38,9 2,801 1,273 32,209 NEMETSCHEK SE O.N. 106,6 1,23 1,21 28,87 CANCOM SE O.N. 95,45 0,85 1,16 26,34 CARL ZEISS MEDITEC AG 61,35 1,49 1,16 22,08 SARTORIUS AG VZO O.N. 123,8 1,31 1,15 25,64 MORPHOSYS AG O.N. 93,9 3,19 1,14 19,07 QIAGEN NV EO -,01 31,24 0,709 1,135 13,398 NORDEX SE O.N. 10,74 -2,937 1,132 13,651