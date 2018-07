Devin Sage TXA Tradng: Krypotwährungen Trading für die 27.KW.2018

Sehr geehrte Leser/Innen,

Bitcoin/Dollar Bitstamp:

Bitcoin notiert am 3.7.2018 aktuell bei 6571.01.

Es lag ein bullishes X-Sequentials X7 Muster vor.

Die Aufwärtsziele wurden nicht realisiert.

Das Hoch vom 5.5.2018 bei 9948.98$ muss nun als X-Sequentials "7XZ failure" Bewegung eingeordnet werden.

Das letzte Tief bei 5774.72$ fiel auf eine halbe 3/6 X-Sequentials Kursziel Projektion.

Eine Aufwärtsbewegung kann nur dann eintreten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 7498$ per einem 1 Tagesschluskurs überboten wird.

Die Folgeschlusskurse dürfen in der Folge nicht tiefer liegen, da Bitcoin ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Es wird in dieser Hinsicht der weitere Kursverlauf abgewartet.

Bitcoin/Dollar Bitstamp 1 Tages X-Sequentials Chart:



Zum Chart

Ripple/Dollar Bitfinex:

Ripple notiert am 3.7.2018 bei 0.49223$.

Zuletzte formierte sich ein bullishes X-Sequentials X7 Muster.

Das Hoch bei 0.96663$ muss nun als X-Sequentials "7XZ failure" eingestuft werden.

Dem folgte bis zum 29.6.2018 ein Kursrückgang bis auf 0.42400$.

Eine Aufwärtsbewegung ist nun zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials bei 0.56200$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da Ripple ansonsten Widertand an dieser Marke gefunden hätte.

Ansonsten ist ein weiterer Kusrückgang bis zum halben 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 0.42698$ bis 0.42292$ und im Anschluss, sofern dort keine Umkehr in Aufwärtsrichtung stattfindet, ein weiterer Kursrückgang bis zum vollständigen 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 0.37444$ bis 0.37038$ zu erwarten.

Ripple/Dollar Bitfinex 1 Tages X-Sequentials Chart:



Zum Chart

Monero/Dollar Bitfinex:

Monero notiert am 3.7.2018 aktuell bei 138.120 und bildete zuletzt ein bullishes X-Sequentials X7 Muster aus.

Es wurde das halbe X-Sequentials 7XZ Kursziel mit einem Hoch bei 299$ erreicht. Im

Anschluss wurde das "7X7" Tief bis auf 102$ unterboten. Eine Aufwärtsbewegung ist nur zu erwarten wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 182$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen.

Ein kurzes Überbieten gefolgt von einem Kursrückgang bedeutet Widerstand. Ansonsten befindet sich Widerstand bei 164$.

Sofern das Tief bei 102$ unterboten werden sollte, ist eine Abwärtsbewegung bis zum 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 93.75$ - 89.46$ zu erwarten.

Monero/Dollar 1 Tages X-Sequentials Chart:



Zum Chart

Ethereum/Dollar Bitfinex:

Ethereum notiert am 3.7.2018 aktuell bei 470,40$ und erreichte zuletzt das "7XZ 1/2 Kursziel des bullishen X-Sequentials X7 Musters um im Anschluss in Abwärtsrichtung bis auf 404,99$ umzukehren.

Eine Aufwärtsbewegung ist nur zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 650$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen.

Ein kurzes Überbieten gefolgt von einem Kursrückgang bedeutet Widerstand. Ansonsten befindet sich Widerstand bei 567$.

Ein Abwärtsziel befindet sich bei 425.50$.

Sofern das Tief 5XZ/7X7 bei 358$ unterboten werden sollte, befindet sich das aktuelle 3/6,X-Sequentials Abwärtsziel bei 323$ - 294$.

Ethereum/Dollar 1 Tages X-Sequentials Chart:



Zum Chart

Litecoin/Dollar Bitfinex:

Litecoin notiert am 3.7.2018 aktuell bei 86121$.

Litecoin fand zuletzt mit 184.700$ Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei

165.580$ und unterbot im Anschluss das "2 5XZ" Tief bei 106.520$ bis auf 72.503$.

Es ist eine Abwärtsbewegung bis auf 70.337$ zu erwarten.

Eine Aufwärtsbewegung ist dann zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials bei 79.932$ per einem 1 Tagesschusskurs überboten wird.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen.

Ein kurzes Überbieten gefolgt von einem Kursrückgang bedeutet Widerstand.

Litecoin/Dollar 1 Tages X-Sequentials Chart:



Zum Chart

Dash/Usd Kraken:

Dash notiert am3.7.2018 aktuell bei 253.591$.

Das bullishe X-Sequentials X5 Muster mit den Kurszielen bei 980$ und im Anschluss bei 1775$ ist nicht aufgegangen.

Das Handelssignal ist nun ungültig.

Da Punkt 5X5 bei 282.109$ unterboten wurde befindet sich der Dash/Usd innerhalb einer inversen 5XZ Abwärtsbewegung.

Es wird hinsichtlich dessen der weitere Kursverlauf abgewartet.

Für eine Aufwärtsbewegung muss die 3/6 X-Sequentials Marke bei 339$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten werden.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen.

Ein kurzes Überbieten gefolgt von einem Kursrückgang bedeutet Widerstand.

Hinsichtlich dessen wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Ein 3/6 X-Sequentials Abwärtsziel zeigt auf einen Kursrückgang bis auf 238.841$ - 234.672$. Das Folgeziel befindet sich bei 204.443$ -194.019$. Widerstand befindet sich bei 310.765$.

Dash/Usd Kraken 1 Tages X-Sequentials Chart:



Zum Chart

