Devin Sage TXA Trading: intraday X-Sequentials DAX Index Trading für den 9.1.2018

Die Technische-X-Analyse.de Mitglieder realisierten am Montag, den 8.1.2018 nachfolgende Gewinne:

X-Sequentials Trading:

Weizen: +600 Pips,

Crude Oil: +249 Pips,

Dow Jones Index: +764 Punkte.

Elliott Wave Trading:

Dow Jones Transportation Index: +820 Punkte,

Nikkei 225 Index: +484,24 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +238 Punkte,

DAX Index:

Der DAX Index eröffnete am Montag, den 8.1.2018 bei 13.399,62 Punkten.

Das Tageshoch lag bei 13.407,82 Punkten.

Das Tagestief wurde bei 13.334,16 Punkten gehandelt.

Der DAX Index schloss bei 13.367,78 Punkten.

DAX Index X-Sequentials 3/6 Balkenanalyse:

Mit dem Tageshoch bei 13.407,82 Punkten fand der DAX Index Widerstand an der 3/6 Sequentials Marke bei 13.403,00 Punkten, da der DAX Index unterhalb dieser MArke schloss. Für eine Aufwärtsbewegung ist es wichtig das diese Marke per einem 1 Tagesschluss überboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer als 13403 Punkten liegen, da der DAX Index ansonsten Widerstand an besagter Marke gefunden hätte.

Das Aufwärtsziel befände sich nach Erfüllung der o.g. Kriterien bei 13877 Punkten.

Im Anschluss sind 14237 Punkte möglich.

DAX Index X-Sequentials Analyse und Prognose:

Am Tiefpunkt bei 12745.15 Punkten vervollständigte sich ein bullishes X-Sequentials X5 Muster.

Demnach ist eine Aufwärtsbewegung zu erwarten.

Die Aufwärtszielzone beginnt bei 13700 Punkten, das Mittel befindet sich bei 13765 Punkten, die Aufwärtszielzone endet bei 13825 Punkten.

Dieses Kursziele können nur erreicht werden, wenn der DAX Index die Marke von 12745.15 Punkten nicht unterbietet.

Die X-Sequentials Zeitziele zeigen auf den 9.1.2018 um 14.30h herum.

Die nächsten X-Sequnntials Zeitziele zeigen auf: 12.1.2018 um 13h herum und auf den 17.1.2018 um 11h herum.

