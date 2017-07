Devin Sage TXA Trading: intraday X-Sequentials DAX Index Trading für den 6.7.2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index eröffnete am 5.7.2017 bei 12.432,41 Punkten.

Das Tageshoch lag bei 12.496,8200 Punkten.

Das Tagestief wurde bei 12.406,6900 Punkten gehandelt.

Der DAX Index schloss bei 12.453,68 Punkten.

Der DAX Index notiert nachbörslich bei 12.455,08 EUR.

Der DAX Index vervollständigte mit dem letzten Hoch ("7X7") ein bearishes X-Sequentials X7 Muster. Das zugehörige Tief "7XZ" wurde bei 12310.33 Punkten ausgebildet.

Es ist nun eine Korrektur in Aufwärtsrichtung zu erwarten.

Das Mindestziel liegt bei 12616.87 Punkten.

Das eigentliche Kursziel befindet sich an der X-Sequentials "X" Linie bei 12772 Punkten.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:





https://charts.mql5.com/15/523/dax30-h4-admiral-markets.png

Die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ist davon abhängig, ob sich der DAX Index oberhalb von 12,477.00 Punkten behauptet, oder nicht.

Widerstand befindet sich bei 12,720.00 Punkten.

Für eine Trendwende muss der im 2. Chart skizzierte Kursverlauf eintreten (Bedingung sind normale Marktumgebungen).

Chart Nr. 2:



https://charts.mql5.com/15/498/dax30-h4-admiral-markets-2.png

Das Technische-X-Analyse.de Musterdepot notiert auf einem neuen Höchststand:





