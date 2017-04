Devin Sage TXA Trading: intraday X-Sequentials DAX Index Trading für den 5.4.2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder gewannen in der letzten Handelswoche im DAX Index +207 Punkte ! .

Seien Sie bei den nächsten DAX Index Gewinnen mit dabei und buchen Sie unten eine Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliedschaft !.





DAX Index:

Der DAX Index schloss bei 12.282,34 Punkten.

Der DAX Index eröffnete bei 12.255,72 Punkten gehandelt.

Das Tagestief wurde bei 12.225,38 Punkten.

Das Tageshoch lag bei 12.288,78 Punkten.

Die Prognose mit steigenden Kursen bis auf 12.375,00 Punkten wurde erfüllt.

Weiterhin wurde prognostiziert, dass wenn die Marke von 12.268,00 Punkten unterboten wird, eine Korrektur bis auf 12.035,00 Punkten zu erwarten ist.

Die Korrektur in Abwärtsrichtung ist dann beendet, wenn die Marke von 12.367,00 Punkten überboten wird.

Sollte sich der DAX Index im Anschluss oberhalb der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12.385,00 Punkten per einem 1 Stunden Schlusskurs behaupten, ist ein weiterer Kursanstieg bis auf 12.570,00 Punkten bis 12.550,00 Punkten zu erwarten.

Die Folgeschlusskurse dürfen in diesem Fall nicht tiefer als 12.385,00 Punkten liegen, da der DAX Index ansonsten Widerstand an zuvor erwähnter 3/6 X-Sequentials Marke gefunden hätte.

Der DAX Index hat auf der 5 Minuten Zeitebene ein bearishes X-Sequentials X5 Muster ausgebildet.

Das halbe 5XZ Abwärtsziel wurde erreicht.

Der DAX Index befindet sich nun innerhalb der inversen 5XZ X-Sequentials Aufwärtsbewegung.

Das erste Aufwärtsziel befindet sich bei 12.341,00 Punkten.

Das Folgeziel in Aufwärtsrichtung liegt bei 12.360,00 Punkten bis 12.372,00 Punkten (Kurszielzone "5XZ invers 1/2")

Unterstützung befindet sich im Anschluss bei 12.284,00 Punkten (X-Sequentials "X" Kurszielzone).

DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Chart:





https://charts.mql5.com/14/612/dax30-m5-ava-trade-ltd-2.png

Werden Sie Technische-X-Analyse.de Mitglied und lassen Sie sich keine Gewinne mehr entgehen !

Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Link um zu den Technische-X-Analyse Trading Börsenbriefen zu gelangen.

Link:

Zu den Technische-X-Analyse Trading Börsenbriefen !.

Sie erhalten ein Gesamtpaket und müssen nun nur die Dauer Ihrer Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliedschaft auswählen.

Sofern Sie mit Kreditkarte zahlen möchten, folgen Sie bitte dem nachfolgenden Link.

Link:

Zum Technische-X-Analyse.de Trading Web Shop !

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

www.Devin-Sage-TXA-Trading.org

PS:

Melden Sie sich für den kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter an:

Link:

Zum kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter !