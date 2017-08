Devin Sage TXA Trading: intraday X-Sequentials DAX Index Trading für den 2.8.2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index kehrte am Abwärtsziel "7XZ" des gestrigen, bearishen X-Sequentials X7 Musters bei 12.098,00 Punkten/12.089,00 Punkten/12.079,00 Punkten, in Aufwärtsrichtung um.

Es wurde der X-Sequentials "X" Widerstand beginnend bei 12.162,00 Punkten und endend bei 12.194,00 Punkten überboten, sodass der DAX Index bis zum X-Sequentials "X" Widerstand des bearishen X-Sequentials X7 Musters, dass vom 21.7.2017 bis zum 26.7.2017 formiert wurde, anstieg. Der Widerstand befand sich bei 12.285,00 Punkten.

Das Tageshoch lag bei 12.302,3800 Punkten.

Der DAX Index kehrte im Anschluss in Abwärtsrichtung um.

Unterstützung befindet sich nun bei 12.177,00 Punkten.

Sofern im Anschluss die Marke von 12.084,00 Punkten nicht unterboten werden sollte, ist ein Kursanstieg bis auf 12.405,00 Punkten zu erwarten. Ansonsten gilt weiterhin das Abwärtsziel bei 12.040,00 Punkten.

DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Chart:







https://charts.mql5.com/15/770/dax30-m5-admiral-markets.png

