Devin Sage TXA Trading: intraday X-Sequentials DAX Index Trading für den 26.7.2017

DAX Index:

Der DAX Index eröffnete am Dienstag, den 25.7.2017 bei 12.228,32 Punkten.

Das Tagestief lag bei 12.211,1400 Punkten.

Das Tageshoch wurde bei 12.301,6700 Punkten gehandelt.

Der Schlusskurs lag bei 12.264,31 Punkten.

Der DAX Index notiert nachbörslich bei 12.267,26 Euro.

Der DAX Index notierte am Montag, den 24.7.2017 bis auf 12.142,01 Punkten.

Somit wurde die Prognose mit tieferen Kursen bis auf 12.210,00 Punkten erfüllt.

Die Prognose mit Kursen bis auf 12.130,00 Punkten wurde knapp erfüllt (Differenz Prognose/Realität = 12,01 Punkte).

Es ist eine Abwärtsbewegung bis auf 11,840.00 Punkten – 11,865.00 Punkten zu erwarten, dieses wenn der DAX Index nicht oberhalb der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12,272.00 Punkten per einem positiven 1 Stundenschlusskurse schliesst.

Die Folgeschlusskurse dürfen in diesem Fall nicht tiefer als 12,272.00 Punkten liegen.

Während der Dienstagssitzung fand der DAX Index Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12.272.00 Punkten.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:



https://charts.mql5.com/15/705/dax30-h4-admiral-markets.png

