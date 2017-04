Devin Sage TXA Trading: intraday X-Sequentials DAX Index Trading für den 25.4.2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten in der letzten Handelswoche nachfolgende Tradingergebnisse:

DAX Index: + 125 Punkte,

GBP/USD: +213 Pips.

Heute gewannen die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder wie folgt:

DAX Index: +163 Punkte.

DAX Index:

Der DAX Index eröffnete am 24.4.2017 bei 12.296,56 Punkten.

Das Tagestief lag bei 12.893,3700 Punkten.

Das Tageshoch wurde bei 12.456,18 Punkten gehandelt.

Der DAX Index schloss bei 12.454,98 Punkten.

Der DAX Index notiert nachbörslich bei 12.458,28 Punkten.

Der DAX Index überbot am Montag, das Hoch vom 10.4.2017 bei 12.390,80 Punkten.

Der DAX Index bildete im 1 Stunden Chart ein bearishes X-Sequentials X5 Muster aus, dessen "5XZ 1/2" Kursziel erreicht wurde und befindet sich nun innerhalb der inversen 5XZ Aufwärtsbewegung mit den Kurszielen 12.520,00 Punkten und 12.605,00 Punkten.

Die Folgeziele liegen bei 12.793,00 Punkten und 12.830,00 Punkten.

Unterstützung befindet sich am X-Sequentials "X" Kursziel bei 12.177,00 Punkten.

DAX Index 60 Minuten X-Sequentials Chart:



https://charts.mql5.com/14/818/dax30-h1-admiral-markets.png

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de