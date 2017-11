Devin Sage TXA Trading: intraday X-Sequentials DAX Index Trading für den 23.11.2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index eröffnete am 22.11.2017 bei 13.171,36 Punkten.

Das Tageshoch wurde bei 13.191,9600 Punkten gehandelt.

Das Tagestief befand sich bei 13.008,9700 Punkten

Der DAX Index schloss bei 13.015,04 Punkten.

X-Sequentials Analyse/Prognose DAX Index:

In der aktuellen Wochenprognose, wurde geschrieben, dass wenn der DAX Index die 3/6 X-Sequentials Marke bei 13.163,34 Punkten per einem 1 Stundenschlusskurs überbieten würde, es ein Kursanstieg bis auf zunächst 13.227,00 Punkten zu erwarten sei.

Der DAX Index überbot in dieser Handelswoche die 3/6 X-Sequentials Marke bei 13.163,34 Punkten, bis auf 13.209,01 Punkten.

Schloss jedoch in der Folge unterhalb dieser Marke, so das wie in der aktuellen Wochenprognose geschrieben, kein Kursanstieg bis auf zunächst 13.227,00 Punkten mehr zu erwarten ist.

Unterstützung befindet sich bei 13.010,00 Punkten.

Der DAX Index hat auf 15 Minuten Basis ein bearishes X-Sequentials X5 Muster ausgebildet.

Keines der abgetragenen Kursziele zeigt jedoch auf ein Tief unterhalb von 12.846,00 Punkten.

Der erste Kurszielabtrag zeigt auf ein Tief bei 12.958,00 Punkten.

Der zweite Kurszielabtrag zeigt auf ein Tief bei 12.838,00 Punkten.

Eine Abwärtsbewegung bis auf 12.745,00 Punkten bis 12.725,0 Punkten und im Anschluss bis auf 12.665,00 Punkten ist dann zu erwarten, wenn der DAX Index die Marke von 12.846,00 Punkten unterbietet.

DAX Index 1h X-Sequentials Chart:



Zum Chart

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

