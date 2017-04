Devin Sage TXA Trading: intraday X-Sequentials DAX Index Trading für den 19.4.2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index eröffnete am 18.4.2017 bei 12.135,61 Punkten.

Das Tageshoch wurde bei 12.162,47 Punkten gehandelt.

Das Tagestief lag bei 11.996,74 Punkten.

Der DAX Index schloss bei 12.000,44 Punkten.

Am 13.4.2017 wurde im 1 Stunden Chart ein bearishes X-Sequentials X5 Muster ausgebildet.

Es wurde prognostiziert, dass ein Kursrückgang bis auf 12.010,00 Punkten prognostiziert.

Die Prognose wure am Dienstag, den 18.4.2017 erfüllt.

Es ist ein weiterer Kursrückgang bis auf 11.948,00 Punkten zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 12.145,00 Punkten.

DAX Index 1 Stunden 3/6 X-Sequentials Chart:





https://charts.mql5.com/14/756/dax30-h1-admiral-markets-2.png

