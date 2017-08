Devin Sage TXA Trading: intraday X-Sequentials DAX Index Trading für den 15.8.2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index eröffnete am 14.8.2017 bei 12.100,17 Punkten.

Das Tagestief lag bei 12.097,00 Punkten.

Das Tageshoch wurde bei 12.195,43 Punkten gehandelt.

Der DAX Index schloss bei 12.165,12 Punkten.

Der DAX Index notiert nachbörslich bei 12.182,24 Punkten.

Mit dem Tief bei 11.918,21 Punkten wurde ein halbes X-Sequentials "5XZ" Kursziel eines bearishen X-Sequentials X5 Musters realisiert.

Widerstand befindet sich bei 12.203,00 Punkten. und im Anschluss bei 12.255,00 Punkten.

Sofern die Marke von 12.3345.32 Punkten überboten werden sollte (Punkt "5X5" des zuvor erwähnten, bearishen X-Sequentials X5 Musters), ist ein Kursanstieg bis auf 12.540,00 Punkten zu erwarten.

Ansonsten folgt als nächstes eine Abwärtsbewegung bis in die gesamte X-Sequentials "5XZ" Zielzone des bearishen X-Sequentials X5 Musters bei 11.635,00 Punkten bis 11.530,00 Punkten.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:



https://charts.mql5.com/15/883/dax30-h4-admiral-markets.png

