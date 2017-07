Devin Sage TXA Trading: intraday X-Sequentials DAX Index Trading für den 12.7.2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index eröffnete am Dienstag, den 11.7.2017 bei 12.479,67 Punkten.

Das Tageshoch lag bei 12.539,1800 Punkten.

Das Tagestief lag bei 12.417,8500 Punkten.

Der Schlusskurs lag bei 12.437,02 Punkten.

Der DAX Index notiert nachbörslich bei 12.455,48 Euro.

Weiterhin gilt die Prognose mit steigenden Kursen bis auf min. 12616.87 Punkten.

Das eigentliche Kursziel befindet sich an der X-Sequentials "X" Marke bei 12772 Punkten.

Diese Prognose kann nur eintreffen, wenn Punkt "7XZ" bei 12310 Punkten nicht unterboten wird.

Der DAX Index notiert derzeit in Seitwärts- Richtung.

Bei einem Unterbieten von Punkt "7X7", befindet sich das Abwärtsziel bei 12212 Punkten.

Sofern der DAX Index an dieser Marke Unterstützung finden sollte, kann es weiterhin zu dem prognostizierten Kursanstieg kommen.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

www.Devin-Sage-TXA-Trading.org