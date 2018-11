Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials XDAX Index Trading für den 09.11.2018

Sehr geehrte Leser/Innen,

Xetra DAX Index:

Der DAX Index schloss am 08.11.2018 bei 11527.32 Punkten und fand während der Donnerstagssitzung Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11630.91 Punkten, mit einem Hoch bei 11648.79 Punkten. Dem folgte ein Kursrückgang bis auf 11503.36 Punkten.

Sofern das Tageshoch bei 11648.79 Punkten während der Freitagssitzung überboten werden sollte, ist ein Kursanstieg bis auf 11800.00 Punkten zu erwarten.

Es liegt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster vor.

Sofern Punkt 5X5 bei 11436.53 Punkten unterboten werden sollte, befinden sch die Abwärtsziele bei zunächst 11360.00 Punkten und im Anschluss im Kursbereich von 11290.00 Punkten bis 11220.00 Punkten, wobei sich das eigentliche Kursziel bei 11254.00 Punkten befindet.

Ein Aufwärtstrend ist weiterhin erst dann in Sicht wenn der Xetra DAX Index oberhalb von 12487 Punkten schliesst.

Diese Marke darf im Anschluss nicht mehr unterboten werden.

Voraussetzung für das o.g. Szenario ist, dass das Tief bei 11051.04 Punkten vom 26.10.2018 nicht unterboten wird

Xetra DAX Index 60 Minuten X-Sequentials Chart:



Zum Chart

