Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials Indizes,Forex,Zinsmärkte, Commodities,Kyrptowährungen Trading 36. KW.2018

X-Sequentials Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbrief Ausgabe 376 Indizes / Forex / Zinsmärkte / Commodities / Kyrptowährungen

Indizes:

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 31.8.2018 bei 12.364,06 Punkten.

Es hat sich mit dem Tief bei 28.6.2018 bei 12.260,90 Punkten ein bullishes X-Sequentials X5 Muster ausgebildet.

Der DAX Index erreichte am 27.7.2018 mit 12.886,80 Punkten nur die X-Sequentials "X" Marke bei 12.864,00

Punkten. Das Fogetief lag bei 12.120,65 Punkten.

Die eigentliche 5XZ Kurszielzone liegt bei 13.630,00 Punkten - 13.795,00 Punkten bis 13.956,00

Punkten. Mittelfristig ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 14.900,00 Punkten zu erwarten.

Eine Aufwärtsbewegung ist dann zu erwarten, wenn der DAX Index den Widerstand bei xxxxx Punkten überbietet.

DAX Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

Euro Stoxx 50 Index:

Der Euro Stoxx 50 Index schloss am 31.8.2018 bei 3.392,90 Punkten.

Es liegt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster vor.

Die X-Sequentials 5XZ Kurszielzone befindet sich bei xxxxx Punkten - xxxxxx Punkten - xxxxx Punkten.

Für diesen Kursanstieg muss die Marke von 3.597,00 Punkten überboten werden.

Unterstützung befindet sich im Anschluss an der X-Sequentials "X" Marke bei 3.450,00 Punkten.

Euro Stoxx 50 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Dow Jones Index:

Der Dow Jones Index schloss 30.8.2018 bei 25.986,92 Punkten, mit einem letzten Hoch am 29.8.2018 bei 26.167,90

Punkten. Dieses Hoch fiel auf ein X-Sequentials Zeitziel.

Es hat sich ein bullishes X-Sequentials X5 Muster mit Kursziel bei xxxxxx Punkten formiert.

Unterstützung befindet sich im Anschluss an der X-Sequentials "X" Marke bei 24.875,0 Punkten.

Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei xxxxxx Punkten per einem 1

Tagesschlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht höher liegen.

Mit der letzten Longposition wurden +828 Punkte gewonnen.

Für ein neues Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Dow Jones Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

Nasdaq 100 Index:

Der Nasdaq 100 Index schloss 30.8.2018 bei 7.642,67 Punkten, mit einem letzten Hoch bei 7.691,10 Punkten am 30.8.2018.

Es war ein Kursanstieg bis auf 7.705,00 Punkten zu erwarten.

Dieses Kursziel entspricht dem 5XZ invers 1/2 Kursziel.

Dieses Kursziel gilt als erreicht.

Mit der letzten Longposition wurden +136 Punkte gewonnen.

Für ein neues Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Bei der Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ist ein Kursanstieg bis zum vollständigen inversen 5XZ Kursziel zu erwarten. Diese Aufwärtszielzone befindet sich bei xxxxxx Punkten bis xxxxxx Punkten.

Nasdaq 100 Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

Nasdaq Composite Index:

Der Nasdaq Composite Index schloss am 30.8.2018 bei 8.088,36 Punkten mit einem Wochenhoch bei 8.133,30 Punkten. Es wurde das prognostizierte Aufwärtsziel der 5XZ inversen Aufwärtsbewegung bei 8000 Punkten erreicht.

Unterstützung befindet sich bei 7840 Punkten.

Es wurden mit der entsprechenden Longposition +132 Punkte gewonnen.

Es wird aufgrund des erreichten Kursziels der Wochenschlusskurs abgewartet.

Nasdaq Composite Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Dow Jones Transportation Index:

Der Dow Jones Transportation Index schloss am 30.8.2018 bei 11.309,80 Punkten, mit einem letzten Hoch am 28.8.2018 bei 11.475,70 Punkten.

Für ein Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Mittelfristig ist eine Aufwärtsbewegung bis auf xxxxxxx Punkten zu erwarten.

Dow Jones Transportation Index 3/6 X-Sequentials Chart:

Nikkei 225 Index:

Der Nikkei 225 Index schloss am 31.8.2018 bei 22.865,20 Punkten.

Es liegt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster vor.

Das Kursziel befindet sich bei xxxxxxx Punkten.

Unterstützung befindet sich im Anschluss an der X-Sequentials "X" Marke bei 22,490.00 Punkten.

Es besteht seit xxxxxx Punkten eine Longposition.

Der Stopp liegt bei xxxxxxx Punkten.

Das Kursziel liegt bei xxxxxxx Punkten.

Nikkei 225 Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

Forex:

US Dollar Index:

Der US Dollar Index schloss am 30.8.2018 bei 94,679 Punkten.

Das letzte Hoch wurde am 15.8.2018 bei 96,865 Punkten gehandelt.

Der US Dollar Index unterbot in der Folge die 3/6 X-Sequentials Marke bei 94,870 Punkten bis auf 94,340 Punkten.

Es ist eine Abwärtsbewegung bis auf 93,80 Punkten bis 93,56 Punkten zu erwarten.

Ein trade ist nicht geplant.

US Dollar Index 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:

EUR/USD:

Der Eur/Usd schloss am 30.8.2018 bei 1.1666. Das letzte Tief lag bei 1.1301 am 15.8.2018. Eine Aufwärtsbewegung bis auf 1.1798 bis 1,1820 ist zu erwarten, seitdem der Eur/Usd die 3/6 X-Sequentials Marke bei 1.1619 per einem 1 Tagesschlusskurs überbot. Ein vorheriges 3/6 X-Sequentials Abwärtsziel zeigt auf einen Kursrückgang bis auf 1,1095 bis 1,1066.

Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Ein trade ist nicht geplant.

Eur/Usd 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:

GBP/USD:

Der GBP/USD schloss am 30.8.2018 bei 1,3011 mit einem letzten Tief bei 1,2662 am 15.8.2018.

Dieses Tief fiel auf ein X-Sequentials Zeitziel.

Zugleich wurde die 3/6 X-Sequentials Marke bei 1,2818 überboten. Ein 3/6 X-Sequentials Kursziel zeigt nun auf einen Kursanstieg bis zum aktuellen 3/6 X-Sequentials Kursziel bei xxxxxx bis xxxxxx.

Es wurde mit Verzögerung zur letzten Ausgabe eine X-Sequentials 5XZ Abwärtsbewegung vollendet. Notwendig war ein 4-fahcer Kurszielabtrag.

Bei einer Kursumkehr in Aufwärtsrichtung befindet sich das Aufwärtsziel am X-Sequentials "X" Widerstand bei xxxxxx.

Das Mindestziel befindet sich bei xxxxxx.

Das letzte Handelssignal wurde nicht ausgelöst.

Für ein neues Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Gbp/Usd 1 Tages X-Sequentials Chart:

USD/JPY:

Der USD/JPY schloss am 30.8.2018 bei 111,00.

Das letzte Hoch befand am 19.7.2018 bei 113,18.

Es liegt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster vor.

Das Kursziel befindet sich bei 116,25.

Ein 3/6 X-Sequentials Kurziel zeigt auf auf höhere Kurse bis auf xxxxx bis xxxxxx.

Der USD/JPY fand zuletzt mit einem Tief bei 109,77 Unterstützung an der der 3/6 X-Sequentials Marke bei 110,31.

Für ein Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Mit der letzten Longposition wurden +139 Pips gewonnen.

USD/JPY 1 Tages X-Sequentials Chart:

USD/CAD:

Der USD/CAD schloss am30.8.20181,2986 mit einem Wochentief bei 1,2887.

Es hat sich ein bearishes X-Sequentials X5 Muster ausgebildet.

Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Ein trade ist nicht geplant.

USD/CAD 1 Tages X-Sequentials Chart:

USD/SEK:

Der USD/SEK schloss am 30.8.2018 bei 9,1194.

Das letzte Hoch lag am 15.8.2018 bei 9,2477.

Das jeweilige X-Sequentials X4 Muster zeigte auf einen Kursanstieg bis auf 9,092-9,150.

Es bestand seit 8.9330 eine Longposition.

Der Stopp lag bei 8.430 und wurde nach Überbieten der Marke von 9,0373 auf 8.9330 nachgezogen.

Das Kursziel wurde von 9.290 auf 9,090 heruntergesetzt.

Es wurden +157 Pips gewonnen.

Für die Fortsetzung der Analyse und einem neuen Handelssignal wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

USD/SEK 1 Tages X-Sequentials Chart:

USD/CHF:

Der USD/CHF schloss am 30.8.2018 bei 0,9687 mit einem letzten Hoch bei 1,0068 am 13.7.2018.

Das 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 1,0126 bis 1,0148 wurde nicht erreicht. Der Usd/Chf unterbot die 3/6 X-Sequentials Marke bei

0.9906. Eine Aufwärtsbewegung ist nur zu erwarten, wenn die aktuelle 3/6 X-Sequentials Marke bei 0,9846 per einem 1 Tagesschlusskurs überboetn wird. Diee Marke darf im Anschluss nict wieder unterboten werden, da das Währungspaar Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Die aktuelle 3/6 Kursziel Pojektion zeigt auf einen weiteren Kursrückgang bis auf 0,9554 bis 0,9532.

Widerstand befindet sich im Kursbereich von 0,9684 bis 0,9745.

Für ein Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Es bestand seit 0.9990 eine Longposition. Der Stopp lag bei 0.9788. Das Kursziel lag bei 1.0130.

Es wurde ein Verlust von -112 Pips realisiert werden.

USD/CHF 3/6 X-Sequentials Chart:

Zinsmärkte:

Bund Future:

Der Bund Future schloss am 30.8.2018 bei 162,98 Euro.

Das letzte Hch wurde bei 163,88 Euro am 17.8.2018 gehandelt.

Das Folgetief befand sich bei 162,10 Euro am 29.8.2018.

Die Aufwärtsbewegung seit dem 8.2.2018 bei 154,43 Euo ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 161,58 Euro nicht per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird. De Folgeschlussurse dürfen nicht höher liegen, da der Bund Future ansonsten Unterstützung an dieser Marke gefunden hätte. Nach Überbieten der Marke von 163,90 Euro ist ein Kursanstieg bis zum 3/6 X-Sequentials Kursziel bei xxxxx Euro bis xxxxx Euro zu erwarten. Für ein Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Bund Future 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:

30 Years US Treasury Bonds:

Der 30 Years US Treasury Bonds schloss am 30.8.2018 bei 144,22$.

Widerstand befinde sich bei 144,22$.

Die aktuelle 3/6 X-Sequentials Kursziel Projektion zeigt auf einen Kursrückgang bis auf xxxxx$ bis xxxxx$.

Für ein Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

30 Years US Treasury Bonds Wochen 3/6 X-Sequentials Chart:

Commodities:

Gold:

Gold schloss am 30.8.2018 bei 1.185,0$ und erreichte die "5XZ invers 1/2" Kurszielzone bei 1.178,5$ bis 1.155,00$, mit einem Tief am 16.8.2018 bei 1.167,1$.

Das Folgehoch lag am 28.82.108 bei 1.220,7$

Die Abwärtsbewegung ist erst dann beendet, wenn Gold oberhalb der 3/6 X-Sequentials Marke von 1.240,0$ per einem 1 Tagesschlusskurs schliesst.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da Gold ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Zuletzt wurden +190 Pips gewonnen.

Für ein neues Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Gold 1 Tages X-Sequentials Chart:

Silber:

Silber schloss am 30.8.2018 bei 14,594$ und erreichte die "5XZ invers 1/2" Kurszielzone bei 14,56$ bis 13,91$, mit einem Tief bei 14,425$ am 16.8.2018.

Die Abwärtsbewegung ist erst dann beendet, wenn Silber oberhalb der 3/6 X-Sequentials Marke von 15,735$ per einem 1 Tagesschlusskurs schliesst.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da Silber ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Es bestand seit 15,184$ eine Shortposition.

Zuletzt wurden +33,4 Pips gewonnen.

Für ein neues Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Silber 1 Tages X-Sequentials Chart:

Platin:

Platin schloss am 30.8.2018 bei 791,80$.

Seit Unterbieten der Marke von 883$ war ein Kursrückgang bis zum halben X-Sequentials inversen Kursziel bei 785$ zu erwarten.

Erreicht wurden 755,70$ am 16.8.2018.

Mit der letzten Shortposition wurden +900 Pips gewonnen.

Die Abwärtsbewegung ist erst dann beendet, wenn Platin oberhalb der 3/6 X-Sequentials Marke von 857,50$ per einem 1 Tagesschlusskurs schliesst.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da Platin ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Widerstand befindet sich bei 824$.

Für ein neues Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Platin 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:

Palladium:

Palladum schloss am 30.8.2018 bei 960,70$.

Das letzte Tief lag am 16.8.2018 bei 812,10$.

Palladium befand sich bis dahin sich innerhalb einer inversen X-Sequentials 5XZ Abwärtsbewegung mit einem Kursziel bei 817$ und einem Folgeziel bei 759$.

Im Anschluss überbot Palladium die 3/6 X-Sequentials Marke bei 957,50$ mit einem Hoch bei 970,00$.

Die Abwärtsbewegung ist erst dann beendet, wenn Palladium oberhalb dieser 3/6 X-Sequentials Marke per einem 1 Tagesschlusskurs schliesst. Das Kursziel befände sich dann an der X-Sequentials "X" Marke bei xxxxx$.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht unterhalb der 3/6 X-Sequentials Marle bei 957,50$ liegen, da Palladium ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Mit der letzten Shortposition wurden +99 Pips gewonnen.

Für ein neues Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Palladium 1 Tages X-Sequentials Chart:

Crude Oil:

Crude Oil schloss am 30.8.2018 bei 70,25$.

Mit dem Hoch bei 73,50$ vom 3.7.2018 wure eine X-Sequentials inverse 5XZ Aufwärtsbewegug vollendet.

Crude OIl veräuft seitdem in Seitwärtrsichtung.

Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Mit der letzten Shortposition wurden +160 Pips gewonnen.

Ein trade ist nicht geplant.

Crude Oil 1 Tages X-Sequentials Chart:

Wheat:

Der Weizen schloss am 30.8.2018 bei 535,00$, mit einem letzten Hoch am 3.8.2018 bei 613$ und einem Folgetief bei 529,00$ am 28.8.2018 bei 518,50$.

Es wurde die 3/6 X-Seuentials Marke bei 552,75$ unterboten, sodass die zuletzt prognostizierte 7XZ invers 1/2 Aufwärtsbewegung bis auf mindestens xxxxx$ erst zu erwarten ist, wenn das letzte Hoch bei xxxx$ überboten wird.

Widerstand befindet sich zunächst bei 565$.

Mit der letzten Longposition wurden +240 Pips gewonnen.

Für ein Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Weizen/Wheat 1 Tages X-Sequentials Chart:

Live Cattle:

Live Cattle schloss am 30.8.2018 bei 109,075$.

Das letzte Hoch lag am 26.7.2018 bei 112,175$.

Das Folgetief lag am27.8.2018 bei 106,200$.

Live Cattle fand am 13.8.2018 mit 107,650$ Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 108,750$.

Es wurden zuletzt +487 Pips mit einer Longposition gewonnen.

Es ist aufgrund des vorliegenden bullishen X-Sequentials X5 Musters ein Kursanstieg bis auf xxxxx zu erwarten.

Ein Aufwärtstrend bis zum nächsten X-Sequentials 5XZ Aufwärtsziel bei xxxxx$ ist dann zu erwarten,wenn die Marke von xxxxx$ überboten werden sollte.

Die 3/6 X-Sequentials Marke bei xxxxxx$ darf in der Folge nicht mehr unterboten werden.

Für ein Handelssignal wird der Wochenschlusskurs abgewartet.

Live Cattle 1 Tages X-Sequentials Chart:

Sugar/Zucker:

Zucker schloss am 30.8.2018 bei 10,57$.

Das letzte Tief lag bei 9,91$.

Seit Unterbieten des Tiefs bei 11.26$ bis 11.24$ ist eine Abwärtsbewegung bis auf xxxxx$ zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 12.30$.

Die Abwärtsbewegug ist erst dann beendet, wenn Zucker die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11,92$ per einem 1 Wochenschlusskurs überbietet.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da Zucker ansonsten Widerstand gefunden hätte.

Es besteht seit xxxx$ eine Shortposition.

Der Stopp befindet sich bei xxxxx$.

Das Kursziel liegt xxxx$.

Sugar/Zucker X-Sequentials Wochen Chart:

Soybean:

Soybean schloss am 30.8.2018 bei 831,50.

Es wurde das X-Sequentials 5XZ Abwärtsziel des vorliegenden bearishen X-Sequentials X5 Musters erreicht.

Es war drei-facher Kurszielabtrag notwendig.

Das Tief wurde am 16.07.2018 bei 826,25$ gehandelt.

Soybean fand zuletzt mit einem Hoch am 31.07.2018 bei 922,25$ Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 920$.

Der X-Sequentials "X" Widerstand befindet sich bei xxxxxx$.

Es wird für ein Handelssignal der weitere Kursverlauf abgewartet.

Soybean 1 Tages X-Sequentials Chart:

Rough Rice :

Rough Rice schloss am 30.8.2018 bei 10,710$.

Mit dem Hoch bei 12,300$ am 9.7.2018 wurde die 5XZ (2) Kurszielzone bei 11,810$ - 12,210$ -12,575$ erreicht.

Rough Rice korrigierte im Anschluss bis auf 10,085$ und erreichte somit die X-Sequentials "X" Unterstützung bei 10,20$.

Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Rough Rice 1 Tages X-Sequentials Chart:

Kyrptowährungen:

Bitcoin/Dollar Bitstamp:

Bitcoin/Dollar notiert am 31.8.08.2018 bei 6943.99$.

Widerstand befand sich im Kursbereich von 6629$ bis 7154$.

Das letzte Hoch lag bei 7125.28$.

Unterstützung befindet sich nun im Kursbereich von 6944$ bis 6641$.

Das bisherige Korrekturtief lag bei 6792.85$.

Nach Überbieten des Hochs bei 7125.28$ ist ein Kursanstieg bis zum aktuellen 3/6 X-Sequentials Kursziel bei xxxxx$ bis xxxxx$ zu erwarten.

Nach Überbieten der Marke von xxxxx$ befindet sich Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei xxxx$.

Eine Aufwärtsbewegung kann nur eintreten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei xxxxx$ per einem 1 Tagesschluskurs überboten wird.

Die Folgeschlusskurse dürfen in der Folge nicht tiefer liegen, da Bitcoin/Dollar Bitstamp ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Das Aufwärtsziel befindet sich bei xxxxxx$.

Für diese Aufwärtsbewegung darf die Marke xxxxx$ nicht unterboten werden.

Handelssignal:

Long bei xxxxxx$.

Stopp bis zur Signalauslösung vorerst bei xxxxxx$.

Kursziel bei xxxxxx$.

Bitcoin/Dollar 1 Tages Bitstamp 3/6 X-Sequentials Chart:

Ripple/Dollar Bitfinex:

Ripple/Dollar notiert am 31.08.2018 bei 0.33169$.

Eine Aufwärtsbewegung ist nur zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei xxxxxx$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da Ripple/Dollar ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Bislang wurde Widerstand an dieser Marke gefunden.

Sofern das letzte Hoch bei xxxxx$ nicht überboten werden sollte, ist ein weiterer Kusrückgang bis zum 3/6 X-Sequentials Kursziel bei xxxx$ bis xxxxx$ zu erwarten.

Das letzte Tief wurde am 14.8.2018 bei 0.24653$ gehandelt.

Ripple/Dollar Bitfinex 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:

Monero/Dollar Bitfinex:

Monero/Dollar notiert am 31.8.2018 aktuell bei 102.980$.

Das letzte Tief wurde am 14.8.2018 bei 76.074$ gehandelt.

Das Folgehoch befand sch am 18.8.2018 bei 109.220$.

Somit fand der Monero/Dollar Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei xxxxx$.

Eine Aufwärtsbewegung ist weiterhin nur zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei xxxxx$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da Monero/Dollar ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Das erste Aufwärtsziel befände sich bei xxxxxx$.

Das Folgeziel befände sich bei xxxxxx$.

Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Monero/Dollar 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:

Etherum/Dollar Bitfinex:

Etherum/Dollar notiert am 31.8.2018 aktuell bei 281.72$.

Das letzte Tief wurde bei 14.8.2018 bei 249.93$ gehandelt.

Eine Aufwärtsbewegung ist nur zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei xxxxx$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da Etherum/Dollar ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Das 3/6 X-Sequentials Kursziel befände sich nach Unterbieten der Marke von xxxxx$ bei xxxxx$ bis xxxxxx$.

Ansonsten befindet sich Widerstand bei xxxxx$.

Etherum/Dollar 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:

Litecoin/Dollar Bitfinex:

Litecoin/Dollar notiert am 31.8.2018 aktuell bei 59.986$.

Das letzte Tief wurde bei 14.8.2018 bei 49.1443$ gehandelt.

Eine Aufwärtsbewegung ist nur zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei xxxxxx$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da Litecoin/Dollar ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Das 3/6 X-Sequentials Kursziel befände sich nach Unterbieten der Marke von xxxxx$ bei xxxxx$ bis xxxxxxx$.

Ansonsten befindet sich Widerstand bei xxxxxx$.

Litecoin/Dollar 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:

Dash/Usd Kraken:

Dash/Usd Kraken notiert am 31.8.2018 bei 183.500$.

Es wurde zuletzt mit dem Tief am 14.8.2018 bei 130.024$ ein 3/6 X-Sequentials Kursziel erreicht.

Eine Aufwärtsbewegung bis auf 252.135$ ist nur zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei xxxxxx$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird.

Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da Dash/Usd Kraken ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Bislang wurde mit dem letzten Hoch bei 202.900$ Widerstand an dieser Marke gefunden.

Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Dash/Usd Kraken 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:

