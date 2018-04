Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials Facebook & Twitter Trading

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Facebook Aktie schloss am 24.4.2018 bei 159,69$.

Die Facebook Aktie befand sich bis zum Hoch bei 195,32$ am 1.2.2018 innerhalb eines Aufwärtstrends und korrigierte

bis auf 149,02$ am 26.3.2018.

Mit diesem Tief formierte sich ein bullishes X-Sequentials X5 Muster mit einer Aufwärtszielzone bei 209,3$ bis 214$ bis 219$.

Diese X-Sequentials Kurszielzone enstpricht dem halben "5XZ" Aufwärtsziel.

Es ist eine Fortsetzung des Aufwärtsrends zu erwarten.

Dieses sofern das Tief bei 149,02$ nicht unterboten wird.

Untrstützung befindet sich im Anschluss an der X-Sequentials "X" Marke bei 176,5$, mindestens bei 186,10$

Facebook X-Sequentials 1 Tages Chart:



Zum Chart

Die Twitter Aktie schloss am 24.4.2018 bei 30,47$.

Ein 3/6 X-Sequentials Kursziel deuetet auf einen Kursanstieg bis auf 42,5$.

Es hat sich am Tief ein bullishes X-Sequentials X7 Muster ausgebildet.

Implikation dessen ist ein mittelfristiger Kursanstieg bis auf 90,04$ bis 96,3$

Twitter X-Sequentials 1 Tages Chart:



Zum Chart

