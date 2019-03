Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials Daytrading für den 21.3.2019 - 22.3.2019

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index formierte im November 2019 ein bearishes X-Sequentials X7 Muster.

Der Tiefpunkt "7XZ" wurde am 27.12.2018 mit 10279.2 Punkten ausgebildet.

Aktuell befindet sich der DAX Index innerhalb einer "7XZ invers" mit einem ersten Kursziel bei 12000 Punkten

bis 12105 Punkten, zu erwarten ist ein Kursanstieg bis in die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 12016 Punkten

bis 12052 Punkten. Die zweite "7XZ invers" Kurszielzone befindet sich bei 12705 Punkten bis 12805 Punkten.

Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11520 Punkten per einem 4

Stundenschlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht höher liegen, da der DAX Index

ansonsten Unterstützung gefunden hätte.

Der DAX Index schloss bei 11618.8 Punkten, mit einem letzten Hoch bei 11823.3 Punkten.

DAX Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

https://www.tradingview.com/x/Ud9x6afE/

SP500 Index:

De SP500 Index formierte vom 29.10.2108 bis zum 26.12.2018 ein bearishes X-Sequentials X7 Muster, mit

einem Momentumreversal am 8.1.2019. Das letzte Hoch lag am 19.3.2019 bei 2852.42 Punkten. Der SP500

Index notiert aktuell bei 2839.40 Punkten. Es wurde die "7XZ" Kurszielzone beginnend bei 2811 Punkten und

endend bei 2862 Punkten erreicht. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei

2805 Punkten per einem 4 Stundenschlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht höher

liegen, da der SP500 Index ansonsten Unterstützung gefunden hätte.

Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

SP500 Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

https://www.tradingview.com/x/DKGZ4zoX/

Nasdaq 100 Index:

Der Nasdaq 100 Index formierte vom 25.10.2018 bis zum 7.11.2018 ein bearishes X-Sequentials X7 Muster.

Die erste Aufwärtszielzone "5XZ 1/2" beginnend bei 7269 Punkten und endend bei 7394 Punkten wurde mit

einem aktuellen Stand von 7409 Punkten erreicht und überboten. Es ist eine Aufwärtsbewegung bis zur nächsten

X-Sequentials Kurszielzone beginnend bei 7571 Punkten und endend bei 7671 Punkten zu erwarten.

Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 7134 Punkten per einem 4

Stundenschlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht höher liegen, da der Nasdaq 100

ansonsten Unterstützung gefunden hätte.

Es wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

Nasdaq 100 Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

https://www.tradingview.com/x/oG2qLJFN/

Eur/Usd:

Vom 2.1.2019 bis zum 7.3.2019 wurde ein bullishes X-Sequentiasl X7 Muster formiert.

Der Eur/Usd befindet sich derzeit innerhalb der "7XZ 1/2" Kurszielzone beginnend bei 1.14125 und endend bei

1.15222. Die X-Sequentials "X" Unterstützung befindet sich bei 1.13143.

Die vollständige "7XZ" Aufwärtszielzone befindet sich bei 1.17604-1.18182-1.18701.

Dieses Aufwärtsbewegung ist dann zu erwarten, wenn der Eur/Usd die Marke von 1.15698 überbietet.

Eur/Usd 4 Stunden X-Sequentials Chart:

https://www.tradingview.com/x/3gbshQ9A/

Gold:

Gold formierte vom 4.2.2019 bis zum 19.2.2019 ein bearishes X-Sequentials X5 Muster, mit einem Hoch bei

1349.5$. Das X-Sequentials "X5" Tief wurde bei 1280.8$ ausgebildet. Es ist eine Aufwärtsbewegung bis zum X-Sequentials "X" Widerstand bei 1323$ zu erwarten.

Gold 4 Stunden X-Sequentials Chart:

https://www.tradingview.com/x/fdYgKFuv/

Brent Oil:

Brent Oil notiert aktuell bei 68.37$ und befindet sich innerhalb eines Aufwärtstrends mit einem 3/6 X-Sequentials

Aufwärtsziel bei 68.76$ - 68.867$.

Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 66.84$ per einem 4

Stundenschlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht höher liegen, da der Brent

Oilansonsten Unterstützung gefunden hätte

Brent Oil 4 Stunden X-Sequentials Chart:

https://www.tradingview.com/x/nSyGtY2W/

Seit Beginn des Jahres 2019 wurden nachfolgende Handelsergebnisse realisiert:

Gold (X-Sequentials Handelssignal): -380 Pips,

Gold (X-Sequentials Handelssignal): +190 Pips,

USD/CHF (X-Sequentials Handelssignal): -164 Pips,

Dow Jones Transportation Index (X-Sequentials Handelssignal): +540 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +156 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +156 Punkte,

Silber Full0319 Future (X-Sequentials Handelssignal):+294 Pips,

RBOB Gasoline Full0219 Future (X-Sequentials Handelssignal): +1531 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +105 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +187 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentaisl Handelssignal): -64,15 Punkte.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

