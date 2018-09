Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 37. KW. 2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

In der letzten Handelswoche wurde darauf hingewiesen, dass seit dem Tief bei 11726.62 Punkten am 26.3.2018 eine X-Sequentials X2 Struktur vorläge.

Ebenfalls liegt eine solche am Hochpunkt vom 23.1.2018 bei 13596.89 Punkten vor.

Implikation dessen waren tiefere Kurse bis auf zunächst 11890 Punkten

Die nächsten Kursziele liegen bei 11290 Punkten und 10985 Punkten, gefolgt von einem Kursanstieg bis auf 13930 Punkten.

Der DAX Index erreichte in der letzten Handelswoche die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 11917 Punkten bis 11899 Punkten.

Das Wochentief wurde bei 11888.57 Punkten gehandelt.

Der DAX Index schloss bei 11959.63 Punkten.

Widerstand befindet sich im Kursbereich von 12036 Punkten bis 12402 Punkten.

Eigentlicher Widerstand befindet sich bei 12363 Punkten.

Das nächste 3/6 X-Sequentials Kursziel befindet sich bei 11600 Punkten 11543 Punkten.

Für diesen Kursrückgang muss die Marke von 11888 Punkten unterboten werden.

Die Abwärtsbewegung gilt als vorzeitig beendet, wenn der DAX Index bei 11800 Punkten in Aufwärtsrichtung umkehrt.

DAX Index X-Sequentials 1 Tageschart:



Zum Chart

Seit Januar 2012 wurden 866 Handelssignale veröffentlicht.

Von 313 Handelssignale seit April 2016 waren 248 trades Gewinner und 65 trades Verlierer.

Profitabel waren in dem Zeitraum demnach 79,23% Handelssignale !.

Es wurden insgesamt bis zum 29.8.2018 124719 Punkte gewonnen !

Technische-X-Analyse.de Trading Perfromancegrafik:



Zur Technische-X-Analyse.de Trading Performance Grafik:

Werden Sie Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied !

Das Technische-X-Analyse.de Trading Jahresabo ist erhältlich für 594 € (normalerweise 1188 €… das ist eine Ermäßigung von 594 € / 50% !).

Dieses Angebot ist bis zum 12.9.2018, 24h gültig !.

Lösen Sie den Ermäßigungscode "Z74DVZ6QWTRH" im Technische-X-Analyse.de Webshop ein.

Link:

Zum Technische-X-Analyse.de Trading Web Shop !

Scrollen Sie herunter und wählen Sie "Technische-X-Analyse.de Trading 12 Monats Mitgliedschaft !" aus.

Klicken Sie auf "Add To Card“ und nutzen Sie nachfolgenden Discount Code:[nbsp]

Z74DVZ6QWTRH

Sie müssen den Discount Code beim Check Out eingeben !

Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Link um Technische-X-Analyse Trading Mitglied zu werden.

Link:

Zum Technische-X-Analyse Trading Besetellformular !.

Bei Abschluss eines Jahresabos auf Technische-X-Analyse.de werden die 594 Euro manuell zugeordnet.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

Zum kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter !