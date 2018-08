Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 35. KW. 2018

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 24.8.2018 bei 12394.52 Punkten.

Das letzte Tief lag am 15.8.2018 bei 12120.65 Punkten.

Das Folgehoch lag in der letzten Handelswoche bei 12444.35 Punkten.

Somit wurde die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12278 Punkten überboten.

Widerstand befindet sich bei 12496 Punkten.

Eine Aufwärtsbewegung bis auf zunächst 13750 Punkten ist dann zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12834 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird.

Diese Marke darf im Anschluss nicht mehr unterboten werden.

Mittelfristig ist ein Kursanstieg bis auf 14900 Punkten zu erwarten.

DAX Index X-Sequentials 1 Tageschart:



Zum Chart

Technische-X-Anayse.de Trading Handelsergebnisse 31.7.2018 bis 22.8.2018:

Crude Oil: +169 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

Palladium: +99 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

Gold: +190 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

Silber: +33,4 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

Platin: +900 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

SP500 Index: -27 Punkte (X-Sequentials Handelssignal).

SP500 Index: -29 Punkte (X-Sequentials Handelssignal).

Wheat: +240 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

Dow Jones Index: +195 Punkte (X-Sequentials Handelssignal).

Wheat/Weizen: +240 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

Dow Jones Transportation Index: +285 Punkte (Elliott Wellen Handelssignal).

Nikkei 255 Index: +515 Punkte (Elliott Wellen Handelssignal).

Dow Jones Index: +195 Punkte (X-Sequentials Handelssignal).

Wheat/Weizen: +240 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

Dow Jones Transportation Index: +285 Punkte (Elliott Wellen Handelssignal).

Nikkei 255 Index: +515 Punkte (Elliott Wellen Handelssignal).

Seit Januar 2012 wurden 856 Handelssignale veröffentlicht.

Es wurden insgesamt bis zum 22.08.2018 120701 Punkte gewonnen !.



Zur Technische-X-Analyse.de Trading Performance Grafik:

Werden Sie Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied !

Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Link um zu den Technische-X-Analyse Trading Börsenbriefen zu gelangen.

Link:

Zu den Technische-X-Analyse Trading Börsenbriefen !.

Sie erhalten ein Gesamtpaket und müssen nun nur die Dauer Ihrer Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliedschaft auswählen.

Sofern Sie mit Kreditkarte zahlen möchten, folgen Sie bitte dem nachfolgenden Link.

Link:

Zum Technische-X-Analyse.de Trading Web Shop !

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

Zum kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter !