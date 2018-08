Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 33. KW. 2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Mitglieder realisierten zuletzt nachfolgende Handelsergebnisse:

Dow Jones Index: +507 Punkte (X-Sequentials Handelssignal),

Nasdaq 100 Index: +186,07 Punkte (X-Sequentials Handelssignal),

Nikkei 225 Index: +766 Punkte (X-Sequentials Handelssignal),

Live Cattle Full0818 Future: +487 Pips (X-Sequentials Handelssignal),

Nikkei 225 Index: +515 Punkte (Elliott Wave Handelssignal).

Dow Jones Index: +195 Punkte (X-Sequentials Handelssignal).

Wheat/Weizen: +240 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

Dow Jones Transportation Index: +285 Punkte (Elliott Wellen Handelssignal).

SP500 Index: -27 Punkten (X-Sequentials Handelssignal).

SP500 Index: -29 Punkten (X-Sequentials Handelssignal).

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 10.8.2018 bei 12424.35 Punkten.

Der DAX Index erreichte zuletzt mit einem Hoch bei 12886.83 Punkten das Mindestziel der X-Sequentials "X" Marke bei 12752 Punkten.

In der letzten Handelswoche korrigierte der DAX Index bis auf 12390.40 Punkten.

Somit wurde eine 3/6 X-Sequentials Marke bei 12801.82 Punkten erreicht.

Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt sofern die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12278 Punkten nicht per einem 1 Tagesschluss unterboten wird.

Ein Unterbieten gefolgt von einem Wiederanstieg bedeutet Unterstützung.

Ein Überbieten des Hochs bei 12815.12 Punkten vom 27.7.2018 lässt höhere Kurse oberhalb des X-Sequentials Hochpunkts "5X5" bei 13170.05 Punkten vom 14.6.2018 erwarten.

Der DAX Index würde sich dann innerhalb einer X-Sequentials "inverse 5XZ" Aufwärtsbewegung bis auf zunächst 13750 Punkten befinden.

Mittelfristig ist ein Kursanstieg bis auf 14900 Punkten zu erwarten.

DAX Index X-Sequentials 1 Tageschart:



Zum Chart

