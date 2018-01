Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 2. KW. 2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

3/6 X-Sequentials Tagesanalyse:

Der DAX Index schloss in der letzten Handelswoche bei 13319.64 Punkten.

Es wurden zvor die 3/6 Marken bei 13000 Punkten und im Anschluss bei 12845 Punkten unterboten.

Das Tief bei 12745.15 Punkten fiel auf eine 3/6 X-Sequentials Kurziel-Projektion.

Für die Fortsetzung der Abwärtsbewegung, hätte der DAX Index die zuvor erwähnten 3/6 X-Sequentials Marken bei 13000 Punkten und 12845 Punkten nicht wieder überbieten dürfen.

Der Markt fand demnach Unterstützung an besagten 3/6 X-Sequentials Marken.

Für die Fortsetzung des Aufwärtstrends ist es nun wichtig, dass der DAX Index die 3/6 X-Seqeuntials Marke bei 13403 Punkten per einem 1 Tagesschluss überbietet. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer als 13403 Punkten liegen, da der DAX Index ansonsten Widerstand an besagter Marke gefunden hätte.

Das Aufwärtsziel befände sich nach Erfüllung der o.g. Kriterien bei 13877 Punkten.

Im Anschluss sind 14237 Punkte möglich.

DAX Index 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:



https://www.tradingview.com/x/tWuRXig9/



DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:

Am Tiefpunkt bei 12745.15 Punkten vervollständigte sich ein bullishes X-Sequentials X5 Muster.

Die Aufwärtszielzone beginnt bei 13700 Punkten, das Mittel befindet sich bei 13765 Punkten, die Aufwärtszielzone endet bei 13825 Punkten.

Dieses Kursziele können nur erreicht werden, wenn der DAX Index die Marke von 12745.15 Punkten nicht unterbietet.

Die X-Sequentials Zeitziele zeigen auf den 9.1.2018 um 14.30h herum.

Die nächsten X-Seqeuntials Zeitziele zeigen auf: 12.1.2018 um 13h herum und auf den 17.1.2018 um 11h herum.

Handelsignal:

Long bei 13025 Punkten.

Stopp bei 12828 Punkten.

Kursziel bei 13850 Punkten.

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:



https://www.tradingview.com/x/ZNExEuGr/

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de