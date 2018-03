Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 29.3.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index schloss bei 11912.4 Punkten.

Das Tief in der letzten Handelswoche lag am 26.3.2018 bei 11726.6 Punkten.

Bei einem Stand von 11824.0 Punkten, wurde die X-Sequentials DAX Index Prognose für die 13.KW.2018

wie folgt verfasst:

Der DAX Index fand zuletzt Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12475 Punkten,

mit 12601.5 Punkten am 26.2.2018 und kehrte dort in Abwärtsrichtung um.

Es ist eine Abwärtsbewegung bis auf 11525 Punkten bis 11515 Punkten zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 12412 Punkten.

Massgeblich ist der Kassa DAX.

Update 28.3.2018 Kassa DAX Index:

Sollte der DAX Index per einem 1 Tagesschlusskurs oberhalb der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12089 Punkten

schliessen, so ist derzeit mindestens eine Seitwärtsbewegung zu erwarten.

Nach den Osterferien wissen Sie als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied, wie es mit DAX Index weitergeht.

